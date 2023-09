"Es un mentiroso": la pelea del Conejo y Coti por el video de los "cuernos"

¿Alexis ‘El Conejo’ Quiroga hizo cornuda a Coti Romero? ¿Coti también estuvo con otro chico? ¿Estaban o no en una relación cuando pasó todo? En la noche de ayer del Bailando, se viralizó un video del Conejo besándose con otra chica. A pesar de que ella afirme que estaban saliendo, él lo niega y asegura que ella hizo lo mismo.

Las pantallas del Bailando 2023 mostraron en vivo el video del Conejo con otra chica y el exhermanito no tuvo otra opción que confesar: “Fue un error. No voy a negar algo que está en evidencia. Fue un finde que fui a Córdoba, una noche de boliche, un poco excedido de copas”. Y aclaró: “No estábamos de novio, si estábamos en comunicación, sí queríamos retomar la relación, no teníamos un sí, pero estábamos tratando de remontar la relación”.

Sin embargo, Coti señala que es otra la historia. Desde la cabina de streaming aseguró: “Me duele mucho este tema, pero si estábamos juntos. Él no quería contarlo a los medios, a la gente y ahora entiendo porqué”. El Conejo trató defenderse afirmando que habían “pasado cosas” y que por esa razón decidió que los medios no se enteren: “¿Por qué se me está echando todo el fardo a mí? No fui yo el único el hijo de mil… Se cometieron errores de ambos lados. Parece que yo fui el malo de la película”.

A lo que Coti le reprochó: “¿Ahora te acordaste que sos vos? Porque hace un rato me mandaste un mensaje diciendo que no eras vos”, haciendo alusión al chico que aparecía en el video. Mientras que él señaló: “Fue un momento de desesperación. Me hago cargo y estoy acá para dar la cara. Me equivoqué, cometí un error, me excedí de copas y por eso estoy acá diciendo esto”.

En ese momento, Marcelo Tinelli le dijo a Coti que lo perdone, pero ella aseguró que ya lo había perdonado y que le deseaba ‘lo mejor’. Pero el Conejo salió a la defensiva: “¿Y por qué yo antes te tuve que perdonar? Claro, si yo antes no tuve que perdonar nada… Vos estuviste con otra persona”.

Sin quedarse callada, Coti dijo: “Escúchame, ya que vas a empezar así. Yo no estuve con otra persona, vos pensas que sí. no estábamos juntos, si vos llegaste llorando a mi casa a decirme por favor que vuelva con vos y ahí empezamos de nuevo con toda nuestra relación oculta a los medios. Lo que pasa es que cuando uno se manda una cagada quiere mandarla para otra parte. No importa, yo te deseo lo mejor”.

Y afirmó: “La cosa es tener los huevos suficientes para decirlo. Yo me tuve que enterar de este video, en cambio, yo cuando no estaba con él, fui y le dije: ‘Mirá, yo estuve con otro’”. Sin embargo, el Conejo aseguró que era una ‘mentirosa’.

En el confesionario, Coti no evitó el tema y contó la razón de por qué cortaron la primera vez: “Fue por una mentira de él. Nunca lo dije, yo dije que un día me levanté y dije que no quería estar más con él. Me mintió. Me dijo que estaba en un lugar y cuando yo le hice una videollamada, porque me resultaba muy raro, estaba en otro. Y a mí no me vengas con eso de tóxica porque cuando tenés una intuición de que algo no está yendo bien, pasa algo por el corazón, por la mente”.

Y añadió: “Me atendió nervioso, estaba en un lugar con luces rojas, estaba con un amigo, que no sé qué, todo muy raro. Entonces dije: ‘Hasta acá llegué’. No puedo soportar estas cosas porque yo también cometí errores, pero nunca a tal punto. Una cosa súper fuerte”.

Sobre los dichos del Conejo de que ella había estado con otra persona durante la relación, opinó: “Nunca le sería infiel porque yo realmente estoy enamorada, todavía. Incluso después de ver esto. Lamentablemente no podría. Pero creo que hoy puedo decir que no quiero más esto porque no me lo merezco, porque sé que soy alta mina y él puede decir lo que quiera de mí, pero jamás podrá decir que yo le fui infiel y eso es lo más me duele, yo le di todo de mí”.

Al salir del programa, un periodista de Desayuno Americano la increpó y comentó que se había enterado de la traición antes de entrar a la pista del Bailando: “Fue una noche que pensé que iba a ser re divertida porque al principio dije: ‘Que lindo, vamos a arrancar la semana, de nuevo lunes’, y cuando me estaba bajando del auto me entero de esto”.

Por otro lado, Coti afirmó que no abandonó el canal porque le ‘hace bien’ y porque luchó para poder competir: “No voy a permitir que una persona me baje nunca”. Cuando fue consultada si se había enterado por redes del video, ella lo confirmó: “Él sabe perfectamente como son las cosas, por algo me siguió escribiendo, pidiéndome perdón, diciéndome: ‘Ese no soy yo, intentémoslo de nuevo’”.

Y continuó: “Esta noche quería que vaya a cenar con él para tener una conversación, pero no, eso no va a suceder. Yo no le creo absolutamente más nada, igual no le pienso dar la oportunidad que quiere, porque oportunidad tuvo cuando lo tuve enfrente y yo le pregunté: ¿Estuviste con alguien? ¿Le diste un beso a alguien? Y no fue capaz de decirme absolutamente nada. Yo me merezco algo mucho mejor y lo digo así de orgullosa”.

Además, la exhermanita confirmó que varias personas le habían advertido que el Conejo había estado con otra chica, pero ella no lo ‘quería creer’: “Si vos amas a una persona no haces este tipo de cosas”.

Por otro lado, cuando terminó el programa, el Conejo volvió a recalcar que en el momento del video no estaban en algo formal: “Entiendo que ella lo vea como un engaño porque es exactamente lo mismo, no lo considero así porque estábamos en una situación que iba y venía”.

Y como cierre, señaló: “Hoy me toca pagar a mí porque el video está puesto en una pantalla. pero si yo pongo las cosas sobre la mesa, errores se cometieron de ambos lados”.