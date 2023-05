"Es un milagro que hayamos estado tantos años juntos": Fátima Florez habló de su separación

El amor ha quedado muy muy atrás en el tiempo. Fátima Florez rompió el silencio y habló sobre la separación con Norberto Marcos, además dio detalles sobre las razones.

Hace pocos días, Norberto Marcos salió a hablar de su separación con la actriz y dejó en claro que quiere volver con la humorista, con la que estuvieron 22 años en pareja.

Pablo Layus reveló que Marcos habría engañado a Fátima con Triana Ybáñez. Esta, según aclaró, sería una de las razones por las cuales se distanciaron. “Él se lo negó y a ella le quedó la duda”, expresó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se habla de traiciones e infidelidades entre la capocómica y Norberto. De hecho, Nancy Duré había dado a entender que un engaño había dinamitado la pareja. “Ella habría sacado una factura de hace 4 o 5 años", dijo en Socios del espectáculo.

Ahora, luego de días de silencio, fue Fátima quién dialogó con Intrusos y se refirió a sus días como soltera. "Nosotros hablamos seguido, está todo súper bien", aclaró primero Fátima.

"Los dos nos hemos querido mucho y siempre vamos a hablar bien uno del otro, porque no tenemos nada malo para decir. Aunque se dijeron muchas cosas, pero de nuestra boca no salió nada", remarcó

Desde el panel, no dudaron en consultar sobre el robo de dinero, que supuestamente alertó a la humorista sobre un posible engaño. "Eso es una locura. Nunca tuvimos esa plata en casa. Eso nunca pasó", aseguró. Y luego descartó que se le haya caído una gira en Miami, Estados Unidos, a raíz de su separación.

"También se dijo que Norberto piensa que te llenaron la cabeza en su contra. ¿Es así?", preguntaron. Y ella sentenció: "Yo creo que no fue tan así, lo que expresó Norberto no fue tan así. Eso también hablaría mal de mí, como diciendo que soy súper influenciable. Y Norberto no piensa eso de mí, al contrario. Acá no hay nada que ocultar, obviamente que estamos separados pero en muy buenos términos".

"Yo hace varios años estoy en el ambiente artístico y siempre fui del trabajo, de hacer notas por el trabajo, no por un escándalo o vida privada, siempre fui muy reservada con eso. No me gusta estar ventilando todo, siempre fui así. Respeto a los que cuentan todo, pero yo siempre fui muy reservada y perfil bajo. Norberto también es perfil bajo y esto es mucho de golpe. Y me tengo que acomodar", afirmó Fátima.

Segundo después, deslizó la razón de separación: "No te pude decir por qué puntualmente, como cualquier pareja que se separa. Todo puede haber influido... obviamente cuando uno trabaja y vive 24 horas es difícil. De hecho es un milagro que hayamos estado tantos años juntos y nos llevemos bien", afirmó.

Para la humorista, el trabajo fue el detonante de la relación. Después, al ser consultada por la diferencia de edad que se llevan, destacó: "La diferencia de edad estuvo siempre. Desde los 19 años que estoy con él y nunca molestó. ¿Por qué debería molestar ahora? Eso no influyó".

Al terminar, ante la pregunta de si podría volver con su ex, Fátima señaló: "Chicos, qué se yo. ¿Quién puede determinar el futuro? Está todo bien, nos queremos mucho. Acá hay mucho amor".