“Es un momento muy triste y desagradable que quiero que termine”: Prandi habló del juicio contra su ex

Este miércoles, en el Día de la Mujer, Julieta Prandi se enteró que la denuncia que hizo hace más de un año y medio contra su ex marido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, será llevada a Juicio Oral. En 2019 salió a la luz su conflictivo divorcio que sufrió la modelo, actriz y conductora, así como el calvario que padeció desde el momento en que decidió separarse.

El empresario gastronómico quien inició relación con Prandi en el 2000 fue denunciado por al menos 144 hechos de violación el 13 de octubre de 2021 y declaró el 13 de abril del año pasado. Ante la Justicia presentó dos pericias clave: el informe psicológico practicado por la perito oficial Bárbara Tomasich y el informe médico psiquiátrico que hizo Rafael Herrera Milano. Esto al respecto de los hechos que ocurrieron contra su voluntad -acceder carnalmente en reiteradas oportunidades- entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018, fecha en que la pareja se mudó a la localidad de Martínez. Además, según describieron sus abogados que son del estudio de Fernando Burlando, Contardi abusó de ella "mediante amenazas y el empleo de violencia física, tomándola del cuello y del cabello por detrás, repitiendo dicho accionar en el tiempo -cuanto menos dos veces por semana-.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien ella pudo rehacer su vida amorosa (ahora en pareja con Emmanuel Ortega) y seguir trabajando (es conductora de Sarasa en la radio 100 FM), todavía este capítulo de su vida no cerró pero definitivamente es una buena noticia porque la causa avanza. En la tarde del miércoles, el programa A la tarde le preguntó sobre la noticia: “Recordemos que hace más de un año estamos en este proceso, que hice mi denuncia y desde entonces estaba esperando la resolución de la Justicia”. Contó además que le hicieron una pericia oficial, mientras que Contardi se negó, sumado a que varias veces hizo apelaciones para que se desestime la causa.

No obstante, Prandi compartió: “La perito que me hizo la pericia oficial que, por supuesto, yo no estaba mintiendo, que yo no estaba fabulando. Ella avala lo que yo estaba diciendo que yo había padecido todo tipo de violencia y abuso. Después el fiscal pidió la elevación a juicio. En el medio, muchas apelaciones de su parte. En diciembre, le entregaron a la Cámara de Apelaciones de Campana mi causa para que allí se decida. Cuando abrieron la feria ahora en febrero me citaron a declarar, me escucharon y desde entonces estábamos esperando. Decidieron rechazar la apelación de él y decidir elevar a juicio oral. Ahora hay que esperar que el juzgado decida la fecha del juicio”.

Fernando Burlando dio declaraciones el 14 de febrero sobre el caso: “Tratamos de establecer la cantidad de hechos que ella fue víctima y fueron más de 100 los abusos. Personalmente creo que la pena que está en juego son 50 años. Sería la pena máxima a la que podríamos aspirar”. El notero del programa de Karina Mazzocco preguntó a Prandi: “¿Sentís que se hizo un poco de justicia?”. “Yo no siento que todavía se hizo justicia. Siento que se está moviendo una causa que ya está hace mucho tiempo en espera. Ni siquiera sé cuando se va a hacer el juicio. Se va a elevar, es un avance. Eso está buenísimo. Es una luz al final del pasillo”, respondió.

Sobre el calvario que padeció, la conductora concluyó: “Estamos esperando a que den la fecha del juicio para pasar por un proceso que la verdad es un momento de mi vida muy triste y desagradable que quiero que termine. Necesito cerrar ese camino”. En diciembre, Contardi había negado todo y presentado un escrito de tres hojas en el quería lavar su imagen. “Arranca diciendo que la imputación es infundada. Y niega terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente 'el absurdo e inexistente hecho del denunciado’", contaron en ese momento.

“Cuando decidí irme de mi casa fue un volver a nacer porque recuperé mi libertad. A quien era en ese momento mi marido le había pedido el divorcio, se negó a dármelo y estuvimos en guerra dentro de mi casa durante un año. Un año de mucha hostilidad, de mucha violencia. Sobre todo económica, porque retuvo mi dinero. Incluso me sacó los documentos, mi celular y amenazas de muerte”, recordó a la distancia de aquel día del 2019, en el que decidió irse de la casa.

Su posteo en el Día de la Mujer fue en la misma línea y expresó todo su aprendizaje del último tiempo: “Aprendí, con el tiempo, el poder de las palabras. A saber decir lo que siento, aunque no siempre resulte victoriosa. A no darme menos de lo que pretendo recibir y a abrazarme cuando no tolero el mundo. Aprendí que la vida no le pertenece a nadie y que mi felicidad la propongo y construyo yo, con cada cosa que hago. Aprendí a pedir perdón si le fallo a alguien, sobretodo, si me fallo a mi misma. Entendí muchas cosas en el último tiempo”.