"Es un tema privado de Corazza": Robertito Funes quiso defender a Telefe y desbarrancó

El conductor Robetito Funes Ugarte se refirió a la causa judicial de abuso de menores y trata de personas por la cual cayó detenido el ex ganador de la primera edición de Gran Hermano, Marcelo Corazza, y otros tres involucrados. En su intento por desligar a la señal en la que trabaja, terminó desbarrancando al asegurar que el delito que se le adjudica al productor "es un tema privado".

En su programa en radio AM 990, Funes se refirió al tema "que tiene en vilo a todo el país", algo que sintió como necesario ya que el acusado participaba habitualmente en el debate de ex jugadores de Gran Hermano que conduce habitualmente. "Hubo un allanamiento en la casa de Marcelo Corazza y en las de otras tres personas que están involucradas en un supuesto abuso sexual y con el tema importante de que también habría trata de personas", comenzó diciendo el conductor.

"Estamos hablando de menores involucrados donde Corazza ha salido detectado como una de las personas no proxenetas, sino como una de las que consumía este tipo de servicios dado por menores. Claramente, hay una red de tráfico. Esto habría comenzado, todo en potencial, porque hay que ser cautos hasta que la Justicia no se expida, en el año 1999", continuó.

"Yo soy el conductor de los viernes, de La noche de los ex, en Gran Hermano. Marcelo Corazza no va siempre, pero casi siempre lo tenemos como panelista dentro del grupo de los ex Gran Hermano", recordó Ugarte. "Entonces, como me están llamando de todas las radios y de diferentes canales y me están consultando qué es lo que yo pienso, lo que yo pienso es exactamente esto: es un tema privado de Marcelo Corazza. Eso pertenece a la vida privada de Marcelo Corazza", aseguró.

La declaración, que tuvo el fin lícito de proteger su trabajo, terminó prendiendo fuego a los fanáticos y fanáticas en las redes sociales, quienes cuestionaron que el conductor se refiera a lo sucedido como un "problema privado" de un productor de Telefe, siendo que la causa es gravísima y es, naturalmente, un tema de interés y opinión pública.

"Es su tema particular y privado con la Justicia. Se lo acusa de haber consumido, en su momento, servicios sexuales de menores. Aparentemente es así. Yo lo quería decir de esta manera. Telefe y Gran Hermano no tienen nada que ver y ya se han expedido a través de un comunicado. Yo lo quería decir porque me lo han preguntado por todos lados y no he hablado", confesó Robertito.

Según el conductor, la repercusión del tema se debe a un "efecto rebote", porque "al trabajar en Gran Hermano y ser el programa más visto de la República Argentina, con un puntaje de rating impresionante, evidentemente, es noticia".

"Lo que corresponde es que les diga exactamente eso: yo soy el conductor de La noche de los ex de los viernes. Corazza participa eventualmente en algunas de las emisiones que tenemos los viernes además de ser un productor muy activo, o era un productor muy activo, de Gran Hermano con la recepción de los participantes porque él conoce muy bien el formato", reconoció Funes.

"No tiene nada que ver con Telefe Noticias, ni con Telefe, ni con Gran Hermano. Él es una persona que trabajaba dentro del equipo de Paramount que ahora, por su situación personal y particular, ha sido desvinculado momentáneamente. Esto incumbe a la vida privada de una persona que es pública. Dicho esto, les pido que, por favor, no me estén llamando ni preguntando cosas, porque yo ya lo dije acá, que es donde corresponde", concluyó.

El evitable e innecesario descargo del conductor, no fue el único comentario desubicado hacia este tema que tanto sensibiliza a la población. Recientemente, el periodista Lío Pecoraro se refirió al asunto en el programa A la Barbarrosa. Allí, el panelista hizo la desubicada pregunta sobre "qué pasaba con esos padres" de los chicos vulnerables captados por la red que investiga la Justicia. "¿Qué sabemos si no hay padres (involucrados)?", cuestionó.

La vergonzosa intervención motivó que la conductora Georgina Barbarrosa confesara que había sido abusada durante su infancia. "Pero chicos. Yo cuando era chiquita y el portero de mi casa me tocaba, tenía seis años, ellos eran impecables hasta que se lo conté. ¿Le voy a echar la culpa a mis papás?", se preguntó la actriz sobre la acusación de su compañero.

La causa en la que también están detenidos Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo (46), Andrés Fernando Charpenet (53) y Raúl Ignacio Mermet (45), investiga "una estructura destinada a reclutar menores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

Las víctimas de esta red pedófila tenían entre 9 y 16 años, y la primera de ellas, fue abusada entre el año 1999 y el 2003. Según su testimonio ante la Justicia, una noche fue llevado a un callejón por Angelotti, quien le dijo que “alguien” quería conocerlo. El niño aceptó luego de ver que negarse no era una posibilidad y, tras cambiar de auto, se encontró con Corazza, alguien que recientemente había ganado el reality show y era muy conocido.

Allí el ex Gran Hermano se masturbó frente a él y lo obligó a desnudarse. Este tipo de eventos, lejos de ser temas de índole privado, son aberraciones públicas que la sociedad en su conjunto suele repudiar enérgicamente. Tanto Funes Ugarte como Pecoraro deberían saberlo.