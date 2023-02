¡Es una burda copia! Tini Stoessel fue acusada de "plagiar" a Ariana Grande y a La Mosca

"Cupido", el último single del nuevo albúm que lanzará el viernes Tini Stoessel, tiene dos días de release y más de dos acusaciones. En el centro de la atención por su relación con el campeón del mundo Rodrigo De Paul y si estaba o no separado de Camila Homs y otros demás culebrones que se armaron a su alrededor; ahora los internautas le pasan factura por haber plagiado un videoclip y que va a tener que ir a pagar regalías a SADAIC.

Stoessel hacía rato que prometía un álbum nuevo. La cantante estuvo sacando singles, en su mayoría eran colaboraciones y estuvo haciendo shows por toda la Argentina y el mundo, pero ni noticias de un disco que contuviera toda esta nueva etapa en la que se la muestra menos naif y más atrevida. De esta premisa, es que en el Día de los Enamorados lanzó "Cupido", su canción unipersonal y que la representa en la actualidad.

Ella lo festejó: "Salió Cupido, no lo puedo creer. Qué felicidad, los amo tanto, gracias por sus mensajes y el amor. Espero que la disfruten mucho”. Sin embargo, en las redes sociales no tardaron en darse cuenta que lo que era un hitazo nuevo e inédito tenía más de dos similitudes. Por un lado, acusaron de que la estética del videoclip de la canción que llevará el nombre de su nuevo disco, era igual al del tema "In my head" de Ariana Grande, que, vale aclarar, es una de las grandes ídolas de la cantante argentina.

Si bien es cierto que el clip de Stoessel tiene varias partes diferentes y es más bailable, ambos videos muestran una misma locación: un estudio con paredes y techos blancos y los vestuarios negros y bastantes similares. Entre los detalles que más resaltan son los planos de cámara, por ejemplo, el del inicio: ambas canciones comienzan con una cámara móvil que de un plano general pasa a un plano medio de las cantantes; para luego girar la cámara hacia la derecha y tenerlas en primer plano de costado.

Otra de las "coincidencias" encontradas son los objetos animados. Por su parte, Ariana tiene en su clip a sus botas negras solas en diferentes posiciones, mientras que Stoessel muestra sus brazos, botas y la flecha de cupido en diferentes posiciones. Así, la filmación prosigue con un plano que utiliza la lente de ojo de pez y un mismo peinado de cola alta y súper ajustada.

En su nueva canción en la que ella se hace cargo de sus palabras tras una ruptura amorosa y en la que intenta, sin demasiado éxito, esquivar las flechas del amor; los internautas fueron un poco más allá. Habrá que ver si se hace cargo de otro de los plagios de las que se la acusa: dijeron que hay una fuerte similitud con una canción que ya es el éxito del carnaval carioca.

El tema en cuestión sería "Yo te quiero dar", de La Mosca Tsé-Tsé. Puede que las reminiscencias del hit que también es muy de cancha sean leves, pero los usuarios de Twitter son ingeniosos y hasta hicieron un compilado para mostrar las coincidencias.

“Y yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me hace daño, yo todavía te extraño”, dice la nueva canción de Tini, cuando la de Guillermo Novellis canta: “Todos los días hueveando en esa esquina, tomando porquerías para sentirte bien”. Uno se animó a decir: “Indignación en las redes con TINI porque robó a mano armada el video de Ariana Grande y una canción de La Mosca, con su nuevo tema”, publicó otra cuenta en la red social. “Es igual”.

En la misma línea, también se especuló en el posible destinatario del tema, como sucede a menudo con sus canciones. Algunos dijeron que era para su ex pareja Sebastián Yatra, pero la ex Violetta no dijo nada. Solo le tiró flores a su actual y festejó su momento con un videoclip que ya alcanzó el puesto número 1 en tendencias de YouTube en menos de 48 horas de haberse lanzado, además de contar con más de dos millones de reproducciones. "Este álbum significó tanto para mí, desde la primera canción que les compartí, ’Miénteme’. Una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen", anticipó semanas atrás en sus redes cuando hizo el anuncio.