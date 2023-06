"Es una mamá muy agresiva": la abogada de Indiana aniquiló a Nicole y la tildó de "narcisista"

La feroz interna que se desató en el seno de la familia Neumann-Cubero sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el abogado de Indiana, la mayor de las hijas de Nicole, acusara a a la modelo de ser una "madre muy agresiva". "Cuando Indiana sintió que lo que estaba viviendo era algo realmente terrible, le pidió a su papá de ir a vivir con él", contó.

Todo arrancó a comienzos de este 2023, cuando el propio Fabián Cubero reveló que Nicole Neumann lleva meses sin hablarse con su hija mayor. La pelea, aparentemente, había tenido como disparador las constantes críticas de la modelo hacia Mica Viciconte -pareja de Fabián desde hace seis años y madre de Luca-, con quien la adolescente mantiene una excelente relación.

A esto, se le sumó el bullying que comenzó a sufrir en la escuela debido a la decisión de "los adultos" de hacer públicas sus diferencias en los medios. Aunque había un trasfondo mucho más caótico detrás de la decisión de Indiana de abandonar la casa que compartía junto a su mamá para mudarse al lado de su papá. Según trascendió, no se trató de una simple discusión entre madre e hija, ya que Indiana realizó una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre.

De acuerdo con Marcela Tauro, la jueza tiene en su poder "una grabación de muchas horas" que complicaría la situación de la panelista. "Se habla de violencia, un poco física y psicológica", agregó la periodista. "Nicole Neumann siente que es Cubero que le llena la cabeza a Indiana Cubero. Ella cree que hay un trasfondo económico por la deuda que él tiene de la cuota alimentaria", agregó Maite Peñoñor.

En medio de este panorama, Lidia Rosenstein, abogada de Indiana, rompió el silencio y dio crudos detalles sobre el conflicto que mantiene la adolescente de su mamá. Luego de que la letrada contara en A la Barbarossa que el año pasado Indiana le pidió a su padre irse a vivir con él porque el vínculo con su mamá no era saludable, resaltó la postura que había tomado el ex futbolista: "Él le dijo 'vos tenés que vivir con tu mamá. Estás con tus hermanas. Es lo que corresponde'".

Ante la negativa inicial del exfutbolista, la adolescente tomó cartas en el asunto. "¿Qué hizo la niña muy hábilmente? Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto", sumó la abogada y, sobre Nicole, disparó: "Es una mamá muy agresiva. Es una señora que tiene un narcisismo tan agrandado que no puede entender que alguien se le puede oponer".

Durante su descargo, Lidia relató que como Indiana sabía "que la distancia de la escuela y la casa de su mamá era de más de una hora, la grabó", dejando entrever que el video donde la adolescente sería maltratada por la modelo fue filmado a bordo del auto. "La mamá en un momento se enojó tanto, pero tanto, que le quitó el teléfono... Lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando", detalló la letrada.

Y continuó: "En esa grabación hay situaciones en las que se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables". En ese sentido, Pía Shaw preguntó "¿La pareja (de Nicole, Manuel Urcera)?", a lo que la abogada retrucó: "Por ejemplo". Finalmente, consultada sobre el contenido del violento clip que está en manos de la Justicia, sentenció: "No van discutiendo. Es una mamá muy agresiva. Pero yo no soy psicóloga".

La propia Tauro contó que como Indiana no tenía ropa, fue con dos compañeritas del colegio a la casa de su mamá y la modelo comenzó a reprocharle su actitud. “Entró la nena con dos compañeritas. Nicole estaba en la cocina hasta que la nena empieza a agarrar las cosas del cuarto con las compañeritas. Entró Nicole, la saluda, le pone la mejilla y le empieza a hacer reproches”, contó la panelista.

Y cerró: “Le decía cosas como ‘yo no entiendo por qué te vas con esa familia de…’. Hay frases muy fuertes que yo no sé si dar porque son discriminadoras. Están en todo el expediente. Son fuertes las frases. ‘Sos como tu padre…’Hace un tiempo largo había hablado con una persona del entorno de Fabián y me detalló un montón de situaciones que habían vivido siendo chiquitas las nenas en Mar del Plata que yo no las podía creer”.