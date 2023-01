"Es una Nannis criada a polenta": el brutal sincericidio de Cinthia Fernández contra Melody Luz

La noticia sobre el embarazo de la bailarina Melody Luz y Alex "el Emperador" Caniggia, conmovió a gran parte del mundo del espectáculo por lo que gustó la pareja que hacen entre ambos, la cual protagonizó gran parte de los conflictos de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, y por la locura de saber que el ídolo argentino Claudio Paul "el Pájaro" Caniggia será abuelo.

Aunque no todos son mensajes buena onda para la reciente noticia. Al menos eso es lo que demostró la panelista Cinthia Fernández durante Nosotros a la mañana, donde se enojó con Melody, se refirió irónicamente hacia ella como Lady Di, y la atacó comparándola despectivamente con su suegra, Mariana Nannis.

Todo comenzó cuando al gerente del El Hotel, Gabriel Oliveri, le reconocieron durante el programa que él había sido el primero que había filtrado el embarazo. "Lo puse en las redes y me decían que era falso. Pero era inevitable. No los podían despegar", explicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿A vos te destrató por ponerlo en redes? Porque estaba ofendidísima Lady Di", le preguntó Fernández al autor, que lo negó y continuó detallando que "cuando estaban adentro, hubo una situación donde a Melody la llevaron a un hospital porque tenía un atraso".

Molesta porque no le prestaban atención, la polémica ex pareja del ex futbolista Matías Defederico siguió con otro eje con el fin de restarle mérito al Emperador. "Se olvidaron de preguntarle sobre la falta de respeto que tuvo con Pampita antes de entrar", expresó sobre la rima que le hizo que ofendió a la modelo.

El co-conductor del reality trató de justificarlo y siguió diciendo "creo que lo picanteó", aunque eso no fue el final para Cinthia. "¿Picantear es faltarle el respeto a una mujer? Lo vive haciendo siempre", disparó.

"Cuando empezó el programa Pampita dijo que no iba a contestar y la primera vez que habló le dijo 'Hola, Pampi' y se terminó todo", precisó Oliveri. "¿Qué había pasado?", preguntó el conductor Leo Montero, queriendo conocer la interna sobre estos dos mediáticos.

"Le faltó el respeto como suele hacerlo con las mujeres con las rimas que él cree que son graciosas. Porque él es grosssso, pero después no se la banca. O va a programas y pide que por favor sea un mano a mano, sino no va", se despachó Fernández sobre Alex.

Pero eso no fue nada, y Fernández aprovechó para continuar con su enojo hacia la reciente pareja consumada. "Como ahora su actual mujer, que bardeó a toda la prensa. Se olvidaron también de ese pequeñito detalle. A mí no me parece decirle a la prensa 'les re cabió'", cuestionó Cinthia.

La referencia de la panelista es por el video en donde Melody anuncia el embarazo a través de una historia de sus redes sociales. "Ya la panza no se puede ocultar más. Estábamos esperando el momento para poder comunicarlo nosotros. Porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo. Pero les re cabió", señaló la embarazada en su historia.

Igualmente no fue por ese sentido que Fernández la cuestionó, ya que más bien la respaldó en ese aspecto, aunque no en los modales que demostró. "Considero que tiene razón en que se les tienen que respetar los tiempos de anunciar la maternidad, porque hay un tiempo prudencial para estar seguro. Pero me parece que eso ya en el medio lo tenemos. Uno puede contestar con respeto diciendo 'sí, estoy, pero no quiero que se diga' o no contestar, pero no después decir 'les re cabió'", aseguró.

Aunque no contenta con toda la polémica que había armado, lo que vino después fue un insulto con un durísimo nivel de discriminación hacia Melody: "Es como una Mariana Nannis criada a polenta".

El conductor del programa intentó mediar un poco en el conflicto entre ambas figuras del canal y preguntó por qué habrían de respetar a la prensa si ellos muchas veces no se sienten respetados por la prensa misma. "¿En qué les faltaron el respeto?", contestó Fernández "Dicen 'que me paguen para sentarme a hacer una nota'. ¿Pero quién le va a pagar para hacer una nota? ¡Por favor!", protestó.

Si bien hay muchas personas que están felices por la llegada del nieto del hijo del viento, como apodaban a Caniggia en los 90 por su velocidad, a Cinthia Fernández no le importó tanto esta noticia y prefirió marcar las cosas que no le gustaron de Melody. Una nueva rival de la panelista.