"Es una persona desequilibrada": Mengolini redobló la apuesta y trató de "perverso" a Milei

Todo comenzó cuando Duro de Domar puso un tape sobre Javier Milei en una entrevista con LN+, donde el libertario decía que en el caso de llegar a la presidencia, su hermana Karina ocuparía un rol muy importante en su carrera política. “Si yo fuera presidente, creo que mi hermana jugaría el rol de primera dama”, dijo el precandidato a presidente.

Aprovechando este tape, la periodista Julia Mengolini no lo dudó y sobre el video, destacó: "Más allá de las ideas política, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana". la panelista hizo hincapié en las múltiples afirmaciones que el libertario ha hecho acerca de la relación que mantiene con su hermana.

A pesar de que algunos panelistas del programa no compartieron la opinión de Mengolini, la periodista se mantuvo sólida en su posición. “No me importa que no quiera formar familia, el tema es que está enamorado de su hermana y eso no está bien“ Respecto a estos comentarios, en redes sociales varios usuarios salieron a defender al libertario y cuestionar duramente las opiniones de Mengolini.

¿Qué dijo Mengolini?

Frente a las innumerables críticas y reacciones que se multiplicaron en su contra, la periodista optó por acudir a Twitter y escribió su descargo en un extenso hilo. “Sobre mis dichos sobre Milei en Duro de domar. Luego de cuestionar las ideas vinculadas a promover un mercado de órganos y hasta la posibilidad de vender niños dije lo siguiente: ‘es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana’”, comenzó diciendo Mengolini.

“La primera cuestión es estrictamente cierta y la segunda, una interpretación que surge de sus propios dichos en diversas notas periodísticas. No dije que mantuviera una relación sexual con su hermana, aunque no estaría mal que lo aclare, dado los rumores que circulan al respecto. Son cuestiones que deberían llamar nuestra atención simplemente porque son señales -entre muchas otras- de que Milei no es una persona apta para presidir la Nación”, agregó.

La panelista volvió a retomar las propuestas del libertario que van desde venta libre de órganos, dolarización y eliminación de educación. “No parecen alertarnos lo suficiente, decidí subrayar algunos aspectos de su comportamiento personal, entre los que también está la violencia que desata cada vez que alguien lo contradice”, redobló.

“Resulta evidente que nos encontramos frente a una persona desequilibrada, no apta para, no digamos un debate importante, sino un simple intercambio de opiniones. Ante la más mínima consulta insulta, se desencaja, desprecia y descalifica a quien se la hace”, sostuvo en referencia a la personalidad de Milei.

Luego consideró que como país “corremos el riesgo de terminar con un presidente de la Nación abiertamente misógino, violento e incapaz de diálogo alguno”. En cuanto a sus dichos en DDD dijo que no se arrepiente, pero que todos deberíamos “encender las alarmas ante la perversidad manifiesta de Milei”.

“Podríamos pensar que Milei habla de ese amor con su hermana porque solo considera sujetos a sus idénticos o a sus perros. Todos los demás somos mercancía para vender o zurdos despreciables. Alguien de este calibre ético no puede conducir un país con 45 millones de personas. Algo más que pensaba: rechazar a Milei y sus "ideas" podrían ser el primer punto de acuerdo anti grieta. Pero para eso todos deben hablar alto y claro”, dijo al terminar.