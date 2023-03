"Es una persona que está sufriendo": la angustia de Tamara Paganini al hablar de Corazza

A partir de la detención de Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano en el año 2001 y actual productor del reality, muchas voces se pronunciaron a favor y en contra. Tal vez la más resonante fue la de Santiago del Moro, actual conductor del programa, que se tomó unos minutos de la gala de este lunes para pedir que Corazza, en caso de ser considerado culpable, reciba "el peor de los castigos". Con los chicos, no. Ni ayer, ni hoy ni nunca", dijo.

Al ex hermanito se lo acusa "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

Pero luego de darse a conocer la noticia, Tamara Paganini, quien fue compañera de Corazza en Gran Hermano 2001 (Telefe), prefirió sus redes sociales para hablar sobre la situación de su amigo. “Me llamaron de un programa, me preguntaron si podía salir al aire y me enteré ahí lo de Marcelo, que fue detenido por trata de menores”, comenzó a narrar la mediática en su cuenta de Instagram.

La noticia del productor impactó de sobremanera al mundo de Gran Hermano. Ambos forjaron una gran amistad luego del reality. tras aquella recordada final en la que Tamara quedó en segundo lugar después de que quedara eliminada Daniela Ballester, quien quedó en cuarta posición, y Gastón Trezeguet, en tercero. Esa relación se mantuvo a lo largo de los años hasta el punto tal que la ex subcampeona del ciclo salió a defenderlo.

La ex hermanita manifestó que, primero que nada, le gustaría “saber cómo está él”. “Me cuesta creerlo, pero si es verdad, uno nunca sabe a quien tiene sentado al lado”, dijo. "Les voy a contar por qué yo no lo creo. No lo creo porque Marcelo es adorable. Tal vez alguien me puede decir 'Sí, es adorable, pero capaz que le gusta tocarle los pitos a los nenes'", comenzó.

Visiblemente afectada por la situación, Paganini remarcó que no sabe realmente si todo esto se trata de un error, aunque aclaró: "No sé si es verdad o mentira. Vos no sabés qué tan rota puede tener la cabeza una persona que pueda parecer totalmente normal. Siento que Marcelo está viviendo un momento de mierda y no puedo pensar de manera negativa".

Según explicó, una parte suya "quiere salir corriendo a la casa de las hermanas" del productor detenido y "darles un abrazo enorme". "También es un ser humano y ponele que lo hizo, es una persona que está sufriendo y yo lo adoro. Si el día de mañana alguien me dice que tiene pruebas recontramilcontundentes de que esto es verdad, me va a romper el corazón, porque al Marcelo que yo conozco no voy a dejar de adorarlo. Será que se murió ese Marcelo, pero nada más. Estoy repreocupada por él. Marcelo es el hermano que todos queremos tener. Es un chabón que te ayuda en todo y es el que siempre te pregunta cómo estás", cerró, entre lágrimas.

La causa

Tras seis allanamientos, la Policía de la Ciudad detuvo a Marcelo Corazza por la causa que investiga “corrupción de menores”. Se lo acusa de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

Por el momento se conocen la identidad de al menos once víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Misiones. Según indicaron, los abusos ocurrían en autos particulares en Caballito, Parque Chacabuco, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares.

El ex productor no fue el único detenido, hay otros tres imputados que fueron identificados por la Justicia como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, a quien sindican como el jefe de la organización. Corazza entra en la causa luego de que una de las víctimas nombrará al ex GH por un caso ocurrido en 2001, tras haber ganado el reality de Gran Hermano.

La investigación comenzó el 24 de octubre del año pasado, luego de que un testigo de identidad reservada denunció que había sido abusado sexualmente cuando él tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por uno de los ahora detenidos, a quien solo podía individualizar por su nombre de pila.