"Es una situación delicada, pero está mejorando": cómo sigue la salud de Silvina Luna

La salud de Silvina Luna estuvo en boca de todos durante los últimos días, luego de que trascendiera que la modelo sufre "ataques de pánico" tras enterarse que su cuadro se había complicado. “Tiene atrofia muscular, agua en los pulmones, la alimentan con sonda y están esperando hasta el último minuto para volver a ponerle el respirador", habían señalado Ángel de Brito después de charlar con Ezequiel, el hermano de la actriz.

Lo cierto es que luego de algunos días de incertidumbre y estricto hermetismo, Fernando Burlando -abogado de la modelo y quien se encargó hasta ahora de compartir a través de las redes sociales los partes médicos del Hospital Italiano (donde se encuentra internada Silvina desde el 13 de junio)- rompió el silencio y aseguró que la ex Gran hermano está "mejorando". “Hace unos minutos hablé con Ezequiel, el hermano, y está mejorando. Es una salud delicada y vamos a tener estas noticias me parece crónicamente. Ahora está mejorando, por suerte”, señaló el mediático abogado durante su breve charla con Bien de mañana, el ciclo de Fabián Doman.

Consultado sobre el estado de Luna y su estadía en el hospital, el letrado fue claro y remarcó: “Es un foco de todo tipo de infecciones, porque no está en su casa, y los ataques y embates que recibe son segundo a segundo. Sé que mañana van a liberar un parte médico, ahora que puede respirar la familia con un poco más de tranquilidad. Hubo cosas que se dijeron que no se acercaban a la realidad, como el tema de la infección. Generó mucha preocupación y fue algo más para Ezequiel que estaba cuidándola. De esta manera, Burlando fue contundente y avisó que "lo importante" es que Silvina "está mejorando” a más de dos meses de su internación.

Quien también se refirió a la salud de la actriz fue Ximena Capristo, su ex compañera en el reality y gran amiga. “Ahora no está intubada. Silvina está consciente. Es Silvina. Me duele mucho que a veces dicen cosas que no son verdad”, remarcó la Negra en una nota con Socios del Espectáculo y apuntó contra Aníbal Lotocki: “A ella le pasó esto por la consecuencia de lo que le aplicó Aníbal Lotocki”.

Recordemos que en 2010, la morocha se sometió a una liposucción hecha por Lotocki y le había pedido al polémico cirujano que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero él le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar".

A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones. Hasta su internación, Silvina tenía que hacer tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI).

En este contexto, Capristo contó que a Silvina sólo pudo visitarla una vez sola desde que la modelo quedó internada y aclaró que esto se debe al protocolo del nocosomio: “Las visitas son restringidas. Nosotros fuimos a visitar a Silvina una sola vez, después de su estado crítico. Que de un día para el otro hasta milagrosamente le habían sacado el respirado de un día para el otro. En ese momento”.

Sobre la actualidad de su amiga, explicó que al principio había decidido alejarse del plano mediático "porque tampoco quería salir a hablar ni contar nada que la familia no quiera que se cuente, que se preserve”, y resaltó que Gustavo Conti, su marido y amigo de Silvina "habla todos los días con una persona que está ahí, de nuestras amigas”. "No hay que cargarlo con más a Ezequiel. Nosotros siempre estamos ahí. Por cualquier cosa que necesiten estamos. No importa el horario”, cerró.

Durante la jornada del martes, Florencia de la V había afirmado que Silvina tiene un problema digestivo, como producto de la cantidad de medicamentos que toma diariamente. El cocktail repercute muy fuertemente en otros de sus órganos vitales: “Llegó a tomar tres diferentes, que le provocan mucho dolor de estómago. A veces se lo cambian a alguno y se dificulta el tema de la alimentación”

Además confirmó lo que nadie quiere escuchar: “Hace un paso para adelante, dos para atrás. El exceso de los medicamentos hace que ella esté con muchísima sensibilidad y con estos ataques. Hay otras cosas que ni siquiera quiero mencionar, pero necesita nuestras oraciones, de toda la energía positiva. Tengo fe de que pueda salir adelante. Está todo su entorno preocupadísimo”, había deslizado De la V., generando gran preocupación.