“Es una vergüenza": Piazza tildó la denuncia contra Jey Mammon como una "calentura momentánea"

La vida de Jey Mammon cambió de la noche a la mañana, luego de que Lucas Benvenuto revelara que lo viene denunciando desde hace varios años: “Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17".

Jey Mammón está sobreseído por la aplicación de la prescripción, lo que no significa que el hecho no haya ocurrido. La última denuncia de Benvenuto contra Jey fue en plena pandemia del coronavirus, allá por el año 2020, y luego de que trascurrieran 10 años del hecho. De hecho, el 9 de febrero del 2021, el conductor fue el sobreseído, por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″. Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia", había relatado la víctima días atrás.

A partir de la ahora denuncia pública de Benvenuto, las autoridades de Telefe decidieron apartar al conductor de la señal. “A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, decía el comunicado que lanzó la señal.

Además, el tema fue tratado por decenas de programas y no faltó la palabra de los famosos en "defensa" del ahora ex conductor de La Peña de Morfi. Entre ellos, se destacó la insólita opinión de Roberto Piazza, quien mantuvo un fuerte cruce con Diego Ramos en Estamos a Tiempo Extra, el programa que conduce el actor por canal América, luego de que el diseñador de moda justificara que “acostarse” con un menor de edad puede ser “una calentura momentánea”.

Consultado sobre lo que estaba ocurriendo con Jey, Piazza dijo días atrás que había “dos vidas destruidas”. Utilizando estos dichos como disparador, Ramos le preguntó: "¿Hay equivalencia entre las dos situaciones?”. A lo que el modisto respondió que “no, en el caso de que Jey sea un psicópata”, pero “si en el caso que lo de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas”.

Al escucharlo con atención, el conductor de América no pudo evitar intervenir y sostuvo: “¿Una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor?”. “Sí”, resaltó Piazza. “Es fuerte, dicho así es como muy fuerte”, manifestó el actor sorprendido por lo que escuchó. En ese momento, el diseñador señaló que “no es fuerte” su declaración y dijo "Una cosa es ser psicópata...”. Sin embargo, Ramos lo interrumpió: “Pero se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración",

Ramos no lo dudó y le afirmó al diseñador que la denuncia contra Jey "es cualquier cosa menos una calentura”, a lo que Piazza señaló: “Es un delito, total y absolutamente”, aunque aclaró que “como no hubo juicio” en el caso de Jey Mammon “no se puede decir las verdades de lo que pasó”. Antes de este cruce, el propio Piazza ya se había referido a la denuncia contra el conductor de Morfi y dejó entrever que el artista podría haberse mandado una “cagada”. “Si lo hizo fue un pel... que se cagó la carrera. Si no lo hizo, le cagamos todos la carrera. Hasta la sociedad misma”, expuso en diálogo con A la Tarde (América).

Al escucharlo, Benvenuto estalló en bronca y a través de las redes sociales hizo un contundente descargo contra el diseñador. “Hay una ley que lleva su nombre, una ley que fue muy importante aunque a mí no me ayudó en nada. Pero... bueno fue un paso (adelante) para la sociedad cuando esta ley salió. Él fue un niño abusado, en una historia muy complicada en la que no presentó pruebas de sangre, de semen o fotos como me lo está exigiendo a mí en los medios, ya que se sabe que es amigo de la otra persona. Es una vergüenza. Reemplazó la palabra delito por cagada. Dijo que su amigo se había mandado una ‘cagada’", dijo.

Y concluyó: "La forma y los adjetivos son tremendos y es tremendo que este señor este al frente de una ley cuando este señor no tiene las capacidades ni siquiera para comprender a casos como el mío”. Vale destacar que Piazza es el impulsor de la denominada Ley Piazza, que había sido presentada por el diseñador de modas con el objetivo de ampliar los plazos de la prescripción. La ley Piazza ordenaba que la prescripción debía correr desde que el menor abusado cumpliera sus 18 años y no desde la fecha en que ocurrieron los abusos, como sucedía hasta 2011.

De acuerdo con Benvenuto, en la última audiencia por Zoom, la fiscal le dijo: "No podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió". Totalmente devastado, Benvenuto sentenció: "Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’". Lo cierto es que por estas horas, Jey pasa sus horas más delicadas y de extremo hermetismo.

Lo único que hizo el conductor, por ahora, es emitir un frío comunicado en sus redes sociales, en el que dijo: “Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”.

Y finalizó contra Benvenuto: “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.