Escándalo, alcohol y descontrol: que pasó con Julieta Prandi en un boliche de Río de Janeiro

Después de haberse separado de su ex marido y del padre de sus hijos, Julieta Prandi viajó a Río de Janeiro para tomarse unas vacaciones con el objetivo de disfrutar del calor de Brasil. Sin embargo, sus días de relax se vieron un poco opacados, después de que se la acusara de que salió a bailar junto a dos amigos, y que luego de emborracharse, se fue del boliche sin pagar.

La información fue confirmada por el programa Infama, que sale los fines de semana por América, donde mostraron un video de la modelo mientras salía de la disco acompañada de dos hombres y con dificultad para caminar.

En detalle, la periodista Cora de Barbieri contó que además de ir con dos amigos, la rubia se encontró allá con otro hombre, que la contuvo ante el mal momento, con besos y abrazos. "Tomó unos vinitos de más, y no está mal, se fue sola de vacaciones", contó la periodista.

A pesar de la supuesta borrachera, el problema con la modelo se dio cuando intentó salir del boliche sin haber pagado lo que había consumido, por lo que el patovica del lugar la retuvo a la salida.

En medio de estos rumores, Prandi finalmente salió a hablar muy enojada, y en diálogo con TN, explicó que todo lo que se dijo es falso. "Ellos tienen un sistema de tickets: te entregan uno cuando entrás, que tenés que devolver al salir. El hombre se confundió y pensó que le estábamos debiendo un ticket. Por eso me agarró del brazo y ahí saltaron mis amigos a defenderme. Jamás me fui sin pagar. Fue una confusión por un ticket de salida. Después, los dueños del lugar no sabían cómo disculparse", sostuvo.

Además, sobre su supuesto novio, la conductora aclaró que está en todo el derecho de besar o salir con quien quiera, porque ya está divorciada y no tiene que darle explicaciones a nadie.

Para terminar de aclarar el conflicto, los organizadores de la fiesta a la que fue Prandi en Barzin Rio Live, decidieron grabar un video para contar cómo ocurrió todo, con el objetivo de echar luz sobre la salida de la modelo de la disco.

"La encontramos en Río a Julieta, la reconocimos y la invitamos para que venga a nuestra discoteca. Ella vino con su grupo de amigos, se divirtieron, la pasaron súper bien y al final de la noche, como la discoteca tiene un sistema donde te dan una tarjeta para consumir y vos pagás al final, se entorpeció todo un poco y hubo demoras, entonces eso fue lo que se distorsionó", contó uno de los organizadores.

Para la gente que no tiene ni idea de nada y habla porque es gratis. Los organizadores de Barzin Río les cuentan la verdad. Lamento que periodistas o cronistas de muchos años no sean capaces ni de chequear y digan cualquier cosa ensuciando a la gente. Una pena. Difundir, gracias. pic.twitter.com/QwqdyTHCXY — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) September 16, 2019

"De ninguna manera se fue sin pagar. Ella fue invitada por nosotros. Me parece una ridiculez lo de la cuenta sin pagar. Como la salida estaba complicada, y había mucha gente que le pedía fotos o un saludo, la ayudamos a salir de la disco", dijeron por último.

Finalmente, la rubia dijo que se siente apenada de que digan cualquier cosa en un programa de televisión, ya que salieron a dar información sin chequearla. "Me divertí y tomé unas cervezas, pero no me fui ebria y sin pagar. Jamás pasó", cerró Julieta Prandi.