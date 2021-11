¡Escándalo! Denunciaron a Wanda Nara por plagio: "Estoy en shock, nos copió la bikini"

Wanda Nara volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por el escándalo que la tuvo como protagonista a raíz del affaire que tuvo su marido, Mauro Icardi, con Eugenia La China Suárez. Resulta que a la espera de la entrevista que la ex Casi Ángeles le dio a Alejandro Fantino en medio de este escándalo amoroso, la empresaria quedó envuelta en una inesperada polémica con una diseñadora de moda.

Luciana Danduono fue la encargada de poner el grito en el cielo y denunciar que la botinera copió uno de sus modelos de bikini para Wanda Swi, su flamante marca de trajes de baño. "Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini Ingrid, pero así tal cual. Copia exacta. Sigo sin creerlo. Estoy segura de que la que tiene puesta es directamente una muestra mía, no una muestra que copió igual", escribió indignada.

Acto seguido y al ver la repercusión de su denuncia, Danduono compartió sus diseños para probar que realmente la estética de sus trajes de baño habían sido supuestamente robados por Wanda. "Acá están las pruebas: este es un modelo diseñado directamente dentro de nuestras oficinas y hecho por nuestros diseñadores. No es un modelo sacado de algún lado, y es un modelo que hicimos durante dos años seguidos con dos proveedores diferentes", explicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Tengo las fichas técnicas, tengo las fotos de cuando me la probé, tengo todo". Sin embargo, horas después de su acusación, la emprendedora reconoció que la similitud con el traje de baño de Wanda se debió a una equivocación de sus proveedores. Y, aclaró que no quiere prensa ni publicidad para su marca a pesar de que el daño ya estaba hecho. "Mi marca es la marca de mis sueños y no necesita este tipo de prensa", dijo.

Debido a su denuncia pública y posterior arrepentimiento, Danduono contó que los responsables de esta suerte de malentendido ya le pidieron disculpas. "No me voy a meter en este lío, ya está, ya me enteré de por dónde venía la cosa y me pidieron mil disculpas porque fue una equivocación de mis proveedores. Somos muchas personas trabajando por nuestro sueño que es vender bikinis en 6 talles en Argentina", explicó.

Finalmente, la emprendedora reculó, reconoció que hubo un error y concluyó: "Hace años que trabajamos 15 horas por día sin parar, así que respeten el laburo. Simplemente fue algo que compartí en mi minicomunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando. Estoy segura de que si hubiera sido otra persona, quedaría en la nada. Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mí esto no me suma en nada, solo compartí algo con mi gente y se disparó cualquier lado. Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida, porque emprender en la Argentina no es nada fácil".