Escándalo: el ex cuñado de Luisana Lopilato denunció que su ex esposa le prohíbe visitar a su hijo

El ex cuñado de Luisana y Dario Lopilato, el mago Gastón Quieto, denunció ante la Justicia que hace dos meses que no puede ver a su hijo debido a que su ex esposa, Daniela Lopilato, evita que tenga todo contacto con él.

Así lo manifestó este jueves en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde remarcó que incluso su ex esposa le da órdenes a las personas que cuidan al menor de seis años de no dejar que lo vea bajo ninguna circunstancia. “Yo voy, la mama no está y deja órdenes para que no me abran la puerta. Yo soy un papá normal que quiere ver a su hijo. Deja a mi hijo con su pareja actual, en otros lados. Mi familia no lo ve hace tiempo”, se quejó.

"Yo hice una denuncia, no me gusta hablar de esto. A raíz de la denuncia logramos tener un pacto, que no se estaría cumpliendo. Me corta el teléfono, no me deja hablar con él", agregó.

La separación entre ambos sucedió hace un año y medio luego de siete de relación. Al tener al niño, él decidió radicarse en Argentina pero ante la imposibilidad de mantener su carrera como mago por la falta de financiamiento en el mercado argentino, Quieto comenzó desempeñarse en el exterior.

Según informaron en LAM, Daniela Lopilato y Quieto mantienen una disputa legal por el incumplimiento en el régimen de visitas del niño de seis años. “Siempre (hablo) con Benny. (Por mi trabajo) estoy en cruceros y en barcos en donde no tengo señal. Siempre le pasa algo, se le complica siempre para que lo pueda buscar”, agregó Quieto.

“Ayer la llamo, no me atiende, me dice 'mañana o pasado lo podes ver porque hoy estoy ocupada'”, concluyó.