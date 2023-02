Escándalo en El Hotel de los Famosos: Flor Moyano denunció a un participante por abuso sexual

A principios de diciembre, mientras se grababa El Hotel de los Famosos, se supo que Juani Martino, uno de los participantes del reality y conocido por ser el hermano de Majo Martino, había sido expulsado. Ahora que el programa está al aire y debió ser cambiado de horario por perder con Gran Hermano, se supo que fue por un supuesto abuso sexual, que fue denunciado por Flor Moyano, otra de las participantes.

De hecho, la influencer hizo público su enojo con el resto de sus ex compañeros de reality porque no la acompañaron tras sufrir el abuso en el programa que conducen Carolina Ardohain y el Chino Leunis. “¿Grupo hermoso? Se hacen los amigos, suben una fotito como si nada sabiendo todo lo que pasó. Qué triste que apoyen a una persona así, es lamentable”, escribió en una historia de Instagram.

En la imagen, Juani estaba junto a Delfina Gerez Bosco, Martín Coggi, Sebastián Cobelli y Enzo Aguilar, entre otros, durante una cena en la Costa. “Ya todo saldrá a la luz. Esto habla mucho de la clase de personas que son y a quién apoyan”, escribió la modelo. Finalmente, Moyano presentó su denuncia en la Justicia por abuso sexual y el acusado es Martino.

El abogado de la supuesta víctima es Roberto Castillo, quien la acompañó a realizar la denuncia en la Fiscalía. “Me costó mucho porque ella estaba muy asustada y muy angustiada. Le costaba mucho contar lo que había pasado en El Hotel. Después de muchas entrevistas logramos detectar seis tipos de abusos”, explicó el letrado en una entrevista.

Además se supo que la Justicia ya cuenta con los videos de los supuestos abusos cometidos por Martino dentro del reality. En tanto, en América afirmaron que el acusado “se va a autodenunciar, ya estuvo hablando con abogados, ya pidió los videos a toda la producción... La idea es denunciarse a sí mismo para ser investigado y quede limpia su imagen”.

Y agregaron: “Lo que me cuenta el abogado es que él le tocó la cola a ella, sin su consentimiento. Yo le pregunté a Juani Martino por esto y él me dijo: ‘Sí, le toqué cola una vez en la pileta y ella me tocó la cola a mí. Pero fue en un juego de pareja’”.

