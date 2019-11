Escándalo en Ezeiza: Alex Caniggia agredió a un periodista en el aeropuerto

A partir de la noticia de que Sofía Bonelli, actual pareja de Claudio Paul Caniggia, estaría embarazada de dos meses y medio, la palabra de Alexander y Charlotte Caniggia –los hijos del ex futbolista- se volvieron la más buscada. ¿La razón? Los mellizos se mostraron a favor de su madre, Mariana Nannis, en la denuncia que le hizo la mediática a su ex marido por “abuso sexual”.

Por esta razón, un equipo del programa Los Ángeles a la mañana fue a esperar al aeropuerto de Ezeiza el regreso de Alex para hacerle una nota, quien retornó al país luego de aparecer en un programa de la televisión extranjera. Sin embargo y fiel a su estilo, el mediático volvió a ser protagonista de un escándalo al agredir físicamente al cronista del ciclo de El Trece.

Axel intentó esquivar la cámara y se apresuró para escaparse del periodista Santiago Sposato, quien intentaba que el mediático se pronuncie al respecto de la versión de embarazo de la pareja de su padre. Fue entonces que se originó una persecución por los pasillos del aeropuerto.

En ese momento, un amigo de Alex comenzó a increpar y empujar al cronista en la zona del estacionamiento. “Dejalo, loco. ¡Dejalo tranquilo!”, gritó. Entonces, en medio de ese encontronazo y tal vez superado por la situación, Alex le sacó el micrófono al periodista y se lo tiró al suelo.

Pero no conforme con eso, Alexander intentó tirarle la cámara al camarógrafo, su herramienta de trabajo, y empujó al periodista al grito de "no me grabes". Al final, el mellizó terminó retirándose custodiado por su amigo y a los insultos contra el cronista de LAM.