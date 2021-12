Escándalo en La Academia: descubrieron a Mario Guerci y a Sole Bayona a los besos, y el novio la dejó

A pocos días de su tan esperado final, se vivió un momento peculiar, polémico y sobre todo escandaloso en los pasillos de La Academia de ShowMatch. Mario Guerci (40) y Soledad Bayona (38) habrían sido descubiertos infraganti manteniendo relaciones sexuales en los camarines del reality que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de canal Trece. "Me lo re comí a Mario", le habría dicho la bailarina a su ex prometido, Nicolás Smirnoff.

Al parecer, la histórica bailarina se separó de Smirnoff, luego de que éste meses atrás le haya propuesto casamiento en la pista de ShowMatch. A partir de ahí, las versiones sobre un intenso affaire entre Bayona y su compañero en el concurso de baile no dejaron de crecer hasta el punto que este martes el propio Ángel de Brito dio a conocer que la dupla fue descubierta manteniendo relaciones en uno de los camarines.

Todo comenzó cuando Karina Iavícoli contó que Bayona le habría confesado a su ahora ex novio que estuvo con su compañero. "Me lo re comí a Mario", fueron las palabras que la panelista dijo que Bayona usó para confirmar el engaño. "Le confesó todo porque estaba acorralada. Hace dos días, el novio se fue de la casa en la que estaban conviviendo. Lo que le pasa a ella es que está confundida", contó la panelista.

De acuerdo a sus dichos, Bayona "lo quiere a Nico, su novio, porque están hace mucho tiempo y tienen un proyecto de familia", pero el romance que está viviendo con Guerci la tendría "muy confundida". "Ella tiene alguien del edificio que dice que están juntos", reveló Yanina Latorre y su compañera, Andrea Taboada, agregó: "A mí también me escribieron desde el edificio, me dijeron que los ven chapando"

Fue entonces que llegó el turno de De Brito, quien miró a cámara y reveló que los concursantes de La Academia están viviendo un amorío típico de telenovelas. "Tengo malas noticias para esta pareja porque ayer en los camarines de Polka, y no se preocupen los de la 1-5/18, que no es por ellos... es por Guerci y Bayona, quienes en un momento... Esto es típico de telenovelas", dijo el conductor de Los Ángeles a la mañana.

Y agregó: "Hay un testigo presencial, una famosa que trabaja en la producción, y abrió la puerta del camarín. Estaban Bayona y Guerci... No estaban elongando ni entrando en calor. Estaban como en una situación confusa....Estaban acostados en el piso, en silencio, y estaba bien despiertos, no estaban durmiendo una siestita". Con mucha ironía, el periodista dijo que fueron descubiertos "en posición horizontal" y que ella "no quedó sorprendida con la situación...".

De acuerdo con De Brito, fue Lourdes Sánchez -amiga de Bayona- quien abrió la puerta del camarín en donde estaban acostados Guerci y la bailarina. "Esto se habla en la productora desde hace mucho tiempo. Explotó públicamente porque lo contó Iavícoli, pero estaba la sospecha porque los han encontrado en situaciones cariñosas. De hecho Marcelo (Tinelli) se los tiró al aire varias veces. Ella está de novia y dice que le resbala lo que se dice", sumó el jurado.

Finalmente, la pareja de Pablo "Chato" Prada desmintió al conductor del Trece y aclaró: "Yo no los vi. A mí me contaron mis amigos de la productora que Mario y Sole están en la parte de camarines que son los no vips, son los de las carpas para los que arrancan. Resulta que esos camarines son muy pegados el uno al otro y se empezaron a escuchar ruidos raros desde el de Mario".

Además, la bailarina destacó que se cayó "un espejo" a causa del fogoso encuentro entre los compañeros que provocó que se abriera la puerta sola. "Ahí justo pasaban unas personas y vieron que en el piso estaban en una pose muy sensual Mario con Sole", siguió. Según sus fuentes, el modelo y su partenaire se hallaban "en el piso encastrados". "Mi fuente me dijo que tenían cara de tragame tierra", concluyó Lourdes.