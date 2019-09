Escándalo en la fiesta de ATAV: la “China” le mojó la oreja a Pampita y estalló todo

Del festejo al escándalo, sin paradas. El elenco de Argentina, tierra de amor y venganza celebró el viernes por la noche el comienzo de la segunda temporada de la exitosa tira de Polka. Del encuentro participó la mayoría del elenco y se destacó la presencia de Eugenia la “China” Suárez quien, además de ser una de las protagonistas de la novela, también ofició de “organizadora” junto a Vanesa Bafaro.

Si bien la noche transcurrió sin sobresaltos, al día siguiente las redes estallaron al ver que la “Polaca” había publicado una jocosa foto junto a la DJ del evento, Puli Demaría. ¿Cuál es el problema? Se trata de una de las mejores amigas de Carolina “Pampita” Ardohain. Pero lo que para muchos pudo haber sido una señal de buena onda -y hasta una tregua después de tantos años de chicanas-, terminó convirtiéndose en otro escándalo.

La furia de la amiga de "Pampita" tras el escrache de la "China": "Habla mal de ella"

Fue Puli quien, después de recibir miles de críticas en Instagram por haber “traicionado” a “Pampita”, decidió romper el silencio y explicar cómo y en qué contexto se sacó la imagen. “A todos los que tan amablemente me están agrediendo por redes, les pido que por favor dejen de hacerlo. Ayer fui a poner música en la fiesta de ATAV. ¡Fui a trabajar!”.

“La ‘China’ es la mujer de Benjamín, a quien quiero mucho y con quien tengo una relación muy cordial”, sumó. Hasta ahí, una explicación absolutamente racional y madura. Sin embargo, en otra historia, la DJ recogió el guante y apuntó contra Suárez. “Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago? ¿La empujo de la cabina? ¿Eso quieren? Déjense de joder por favor. ¡A mí con agresiones no!”.

Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago? ¿La empujo de la cabina? ¿Eso quieren?"

“Mi relación con Carolina va más allá. Y, en todo caso, con quien debo hablar es con ella. Obviamente nunca pude imaginar que la ‘China’ iba a poner esa foto. No soy su amiga. Y si fue para molestar a mi amiga, habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que por favor saque la foto de su Instagram”, remató.

La "China" se calentó y puso los puntos, pero quedó en offside

La “China” siguió atenta la guerra en Instagram. Y, al igual que lo hizo cuando Marcela Tauro aseguró que estaba en crisis con Vicuña, la actriz hizo su duro descargo. “A Sarapura Djs se los llamó para ser parte de la fiesta de ATAV. Vinieron con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención”, empezó.

“El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir, ya que yo comencé con la organización de la fiesta junto a Vanesa Bafaro”, desdramatizó la “China”. Hasta ahí, una explicación lógica de la situación. Pero, tras la cataratas de reproches y críticas que recibió por parte de las seguidoras de “Pampita”, la actriz condimentó su descargo con una alta dosis de ironía.

En su siguiente historia, la “China” disparó con todo. “No suelo pedir fotos a famosos”, le aclaró con directa mención al Instagram de Puli. “Bah, una vez a los ocho años me saqué una foto con Enzo Francéscoli (Sic). Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creí que teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?”, espetó, exponiendo a la DJ aún más.

“Y si trae problemas con el ‘público’ no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social”, sumó, para rematar con un lapidario: “¡Qué bien se siente esto de no callarse!”.