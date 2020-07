Escándalo en LAM: Maite Peñoñori abandonó un móvil por el maltrato de Andrea Taboada

En los programas de espectáculos es normal que un invitado se levante de una entrevista o deje plantado a un móvil enojado por una pregunta o una situación. Lo que no es normal es que un periodista deje el móvil por el fastidio ante lo que dice el conductor o alguien del panel. Y esto pasó hoy en Los Ángeles al Mediodía (LAM) con la periodista Maite Peñoñori. ¿Pero qué pasó?

Andrea Taboada ya se había cruzado con Peñoñori durante el móvil pero no había pasado a mayores. Quedó ahí. Pero era sólo cuestión de tiempo. Cuando el conductor del programa Ángel de Brito dialogaba con Taboada sobre lo que Mirtha Legrand le había contestado decidió darle nuevamente el pie al móvil.

Pero Taboada tenía algo que decir. “Maite, viste como entendés de límites con Mirtha Legrand”, lanzó picante la angelita hacia la cronista. Al escucharla, Maite no se contuvo y le remarcó: “¿Te estás comparando con Mirtha ahora Taboada?”.

“Chau”, agregó Maite dando media vuelta y yéndose directamente del móvil. “Está diciendo que te ubiques”, le quiso aclarar sin éxito De Brito.

“Se va del móvil. Este programa ya es el colmo. Se va nuestra propia cronista del móvil. Andrea se nos fue por tu culpa nuestra cronista”, continuó diciendo De Brito asombrado por la actitud de Maite Peñoñori, que dejó el plano de la cámara sin nadie.

Taboada al ver la reacción de su compañera explicó: “Lo único que me falta es que nuestra cronista se vaya del móvil. No me comparé con Mirtha, lo que yo estaba hablando era de límites. No me comparé con Mirtha Legrand, sería de muy hueca o muy infradotada”.

En el medio de toda la situación Yanina Latorre salió a bancar a su compañera en su decisión de irse del móvil. “Es una genia”, agregó. Después finalmente Maite prefirió dejar atrás el cruce y volvió al móvil.

La tension en LAM es algo frecuente desde hace varios días sobre todo después de que De Brito contó que tuvo que ir a la Justicia por una serie de amenazas que recibió. Es que el conductor de LAM fue víctima de amenazas y extorsiones a raíz de varios llamados que le hicieron el 24 de julio.

El primero sucedió durante la tarde, pero De Brito no le prestó mucha atención, ya que consideró que quizás se trataba de un admirador que había dado con su número de teléfono y le pedía un saludo. Pero el segundo y el tercer llamado lo pusieron en alerta.

El periodista de espectáculos fue bloqueando uno por uno los números, pero por consejo de su abogado, Martín Leguizamón, decidió seguirles el juego para “tener pruebas" y presentar la respectiva denuncia en la fiscalía de Horacio Azolín.

A De Brito no le pidieron dinero, solo le reclamaron saludos públicos bajo la advertencia de que, si no cumplía, le harían "lo mismo que a Pampita".

Según explicó su letrado, el cual dio a conocer que no tardarán en identificar los teléfonos desde los que se hicieron las amenazas, estos ciberdelincuentes podrían haber dado con el número del conductor luego de haber hackeado el usuario de WhastApp de Carolina "Pampita" Ardohain