Escándalo en MasterChef por los "favoritismos" del jurado: "¡La humillación está de más!"

En algún momento iba a pasar y pasó. Los participantes de MasterChef Celebrity dijeron basta y salieron al cruce del jurado por algunos “favoritismos” que hay con otros participantes. Si bien los jurados niegan esa situación, un poco es como el famoso refrán sobre las brujas: no existen, pero que las hay, las hay.

En la edición de ayer del programa de cocina Belu Lucius y Leticia Siciliani apuntaron con de todo contra el dueño de Tegui, Germán Martitegui, a quien acusaron de tener favoritismos por Vicky Xipolitakis (con quien se bromeó bastante con el beboteo durante el programa). Es que en reiteradas ocasiones los errores que le elogian a la griega son condenas para los otros participantes.

Todo esto hizo que los ánimos se caldeen y ahí fue cuando Lucius empezó con la cruzada contra el jurado. "En general son muy pocas veces en las que me ayudan”, se quejó al pasar cuando le tocó defender el locro que había preparado junto al Polaco.

Un poco después, al pasar y sin inmutarse, Martitegui le pregunto: “¿Belu, por qué decís que no te ayudamos? Es difícil ayudarte a veces”. Ella, a sabiendas de lo que se venía, cantó retruco y le pregunto por qué era complicado.

“Porque parece que a veces sabes todo y que si te hablamos mucho te vamos a distraer”, agregó Martitegui. Ahí fue cuando, según se vio en la cara que puso Lucius, empezó el enojo. "No, yo no estoy negada a que me hablen, me expliquen y a que me enseñen. Al contrario, soy muy receptiva. Vinimos acá a aprender”, le remarcó.

A su turno, Leticia Siciliani explicó que sintió lo mismo que su compañera y se mostró molesta con Martitegui: "Yo estoy como Belu. A mí me han ayudado muchas veces, pero hoy no me ayudaron nada. La ayudaron a Analía, pero a Belu tampoco. Además la humillación está de más, la cara que ponés: se te junta la frente con la pera del disgusto que estás sintiendo”.

Después de probar los paltos que preparó Siciliani, Martitegui sólo respondió con cara de asco: “No… suerte la van a necesitar”. Luego llegó el turno de Damián Betular que se confundió, con toda la intención, y le dijo Belu en vez de Leticia. Cuando lo corrigió la participante agregó: “Bueno, me confundí. Como ambas dicen que ahora nadie las ayuda”.