Escándalo en Showmatch: el tremendo desplante de Dan Breitman a Sofía Pachano

Tensión, enojo y pelea definitiva. A la salsa se le suma azúcar para evitar que se vuelva agria. Pero aquí no hay cocinero que evite el mal momento que se generó en la pista más importante de la pantalla chica. "Esta va a ser una noche complicada", anunció Marcelo Tinelli al comienzo del Bailando antes de presentar a la pareja de Dan Breitman y Sofía Pachano, quienes llegaron a la pista de la mano de la mamá de la artista, Ana Sanz, para bailar la Salsa de a Tres. Breitman y Pachano terminaron peleando en vivo. Pese a que intentaron no confrontar, concluyeron en un cara a cara en la pista donde se sacaron chispas.

“Es difícil tener empatía. Dan quiere hacer humor y yo quiero hacer lo más que podemos”, contó la hija de Aníbal Pachano sobre el origen del conflicto. “No tenemos empatía, no tenemos química”, lanzó él, terminante. Mirá ese momento.

Pero ante el momento incómodo, al que se le sumaron silbidos y gritos de la tribuna, Anibal Pachano no se quedó callado. "Sos un gran maltratador", dijo, y el actor le respondió. "Tampoco quiero quedar como el hijo de p… de la relación”, lanzó él, mitad con humor y mitad en serio. “Cuando siento que la cosa me sobrepasa, yo me voy”, aseguró Dan. Mirá el video.

Sin embargo, Dan antes de retirarse fue terminante: “Nos tienen que cambiar de pareja. ¡No quiero revolear a nadie!”. Ante esta situación, Federico Hoppe dijo que estaban contemplando acceder al pedido del actor. ¿Qué pasará con ambos? No se sabe. Habrá que espera para evitar termine en una catástrofe.