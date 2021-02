Escándalo: Gina Carano, la estrella de “The Mandalorian”, fue despedida por Disney tras hacer comentarios antisemitas

The Mandalorian fue la gran apuesta de Disney durante el 2020, un año marcado por la pandemia de coronavirus. La serie de Disney+ protagonizada por Pedro Pascal le devolvió a la saga creada por George Lucas aquello que había perdido luego de la participación de la empresa del simpático ratón, responsable de las últimas y, por qué no, decepcionantes entregas de la franquicia de Star Wars.

Sin embargo, el éxito de la ficción se vio opacado en las últimas horas por unos polémicos comentarios de la actriz, Gina Carano, quien interpretó a Carasynthia "Cara" Dune. Luego de que se postulara abiertamente en contra del uso de los barbijos ante la pandemia de COVID-19, o de que afirmara que Jeffrey Epstein (el millonario acusado de múltiples abusos) no se suicidó o apoyar el asalto al Capitolio, la productora Lucasfilm decidió prescindir de sus servicios luego de sus últimas y escandalosas declaraciones.

¿Cuáles fueron? Carano compartió una publicación en Tik Tok donde comparó el holocausto nazi con la actualidad política del partido republicano en Estados Unidos. Si bien la actriz no tardó en borrar su publicación ante el aluvión de críticas, acusándola de antisemita, las capturas ya se habían hecho virales y el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano) se convirtió en tendencia en Twitter en todo el mundo.

En su publicación, la artista marcial mixta escribió: “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”.

Esto llevó a que Lucasfilm, perteneciente a The Walt Disney Company desde 2012, anunciara que la actriz fue despedida y que ya no está contratada por la empresa. "Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, afirmaron desde la empresa de entretenimiento.

De esta manera, Carano no volverá a aparecer en The Mandalorian ni en ninguna otra producción de Disney. Una triste noticia para aquellos que se habían encariñado con su personaje y con la posibilidad de que la compañía de Mickey Mouse hiciera una serie dedicada a ella.

Cabe destacar que Lucasfilm tenía pensado anunciar una serie de Star Wars protagonizada por Carano. El contenido se iba a hacer oficial durante el Investor Day de Disney el pasado diciembre, un evento que nos dejó con una buena cantidad de presentaciones de nuevas series y películas de Star Wars. Sin embargo, la empresa echó a atrás su decisión al enterarse de los reiterados y muy polémicos comentarios de la actriz en las redes sociales.

Por ejemplo, en septiembre del año pasado se burló de quienes utilizan sus pronombres preferidos en sus redes sociales y ella en cambio puso “beep/bop/boop” en su cuenta de Twitter. Claro está, días después la actriz se arrepintió y reveló que Pedro Pascal (cuya hermana se declaró transgénero), le ayudó a comprender el contexto. "Me ayudó a entender por qué la gente los incluía en su biografía. No lo sabía antes, pero ahora sí", dijo.

Y agregó: "No los pondré en mi biografía, pero es bueno para todos los que elijan. Me opongo al acoso, especialmente hacia los más vulnerables y a la libertad de elegir”. Carano también respaldó las teorías sobre el supuesto fraude del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos; "Tenemos que limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy", sostuvo.

Y sumó: "Crear leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar todos los estados. Filmar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema". De acuerdo con una fuente de The Hollywood Reporter (THS), la compañía llevaba dos meses buscando una excusa para despedirla. “Han buscado una razón para despedirla durante dos meses y lo de hoy fue la gota que derramó el vaso”, sentenciaron.