Escándalo en Hollywood: condenaron a Harvey Weinstein por agresión sexual, pero le lavaron la sentencia

El magnate cinematográfico Harvey Weinstein fue declarado culpable de agresión sexual y la violación de dos mujeres, pero no de depredación sexual, por un jurado de Nueva York este lunes en el juicio que comenzó el 6 de enero de este año. La condena contra el productor de Hollywood, sin embargo, se dará a conocer recién el próximo 11 de marzo.

El juicio por abusos sexuales contra Weinstein comenzó hace poco menos de un mes en la ciudad de Nueva York, y si bien se preveía que podría extenderse durante ocho semanas o más, debido a la gran cantidad de testimonios que se esperaban en las audiencias, finalmente fue encontrado culpable de violación en tercer grado de la ex actriz Jessica Mann en 2013.

Además, también se lo encontró culpable de practicar sexo oral a la ex asistente de producción Mimi Haleyi en 2006. El proceso se centró en la violación ocurrida en un hotel de esa ciudad en 2013 y un caso de 2006, en el que el acusado habría forzado en su departamento a Haleyi –su ex ayudando- a que le practicara sexo oral.

A través de decenas de mujeres que revelaron haber sido víctimas de Weinstein y que acudieron en calidad de testigos para reforzar las acusaciones en su contra, las abogadas de las víctimas pretendieron demostrar un patrón común en la conducta del productor, la defensa buscó convencer al jurado la existencia de “una relación continuada” entre él y las mujeres.

Entre las figuras que alzaron su voz contra Weinstein, pasaron por tribunales las actrices Rosanna Arquette, Ellen Barkin, Rose McGowan y la ejecutiva Lucia Evans, quienes impulsaron los reivindicativos movimientos “Time's up” y “Me too”. Incluso, distintos grupos feministas convocaron a marchas a la puerta de los tribunales en apoyo a las víctimas.

Weinstein se entregó a la Policía en mayo de 2018 y pudo conservar su libertad gracias a una millonaria fianza. Desde entonces, su salud sufrió un gran deterioro al punto de haber tenido que ser sometido a una cirugía de espalda, luego de que se lo vio trasladarse a las distintas citas legales ayudado con un andador.

En las últimas semanas, el productor había brindado una entrevista al New York Post en la que lamentaba que el escándalo haya opacado su labor en Hollywood, lo que generó duras críticas por parte de los grupos “Time's up” y “Me too”. Hizo lo propio en la cadena CNN en donde afirmó que los últimos años “han supuesto una gran oportunidad para la autoreflexión”.

"Me doy cuenta ahora de que estaba consumido por mi trabajo, mi firma y mi búsqueda del éxito. Eso me hizo descuidar mi familia, mis relaciones y atacar a la gente a mi alrededor. Llevo en rehabilitación desde octubre de 2017. He aprendido a desprenderme de mi necesidad de control", había dicho el productor, quien ahora está a la espera de su condena.

En ese contexto, había aprovechado para cuestionar a “los medios” a los que les achacó haber contribuido a crear “malentendidos del público”. Durante el juicio, fue absuelto del delito de violación en primer grado de Mann y de dos cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los cuales arriesgaba a ser sentenciado a cadena perpetua.

De esta manera, Harvey Weinstein esperará la condena en prisión y podría enfrentar una pena máxima de 25 años de cárcel. Su sentencia será decidida en unos meses por el juez James Burke, que presidió el mediático proceso en la corte penal estatal de Manhattan.