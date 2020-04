Escándalo internacional por las acusaciones contra Michael Bublé: el comunicado de su manager

Aunque en un principio habían desestimado la información, lo cierto es que en las últimas horas los principales medios internacionales se hicieron eco. En la mayoría de los titulares se podía leer: "La mujer de Michael Bublé lo defendió de las acusaciones de violencia machista". La repercusión escaló niveles mayores, algo que era temido por el matrimonio, y el manager del canadiense rompió el protocolo y rompió el silencio.

Todo se desencadenó el sábado por la tarde, cuando Luisana Lopilato y su marido realizaban un vivo desde su mansión ubicada en las afueras de la ciudad de Vancouver. En el mismo, el cantante le dio un fuerte codazo en vivo por interrumpirlo cuando hablaba, un gesto violento que llamó la atención de muchos de los seguidores de la actriz. Frente a la ola de mensajes, Luisana decidió publicar un duro posteo en el que aseguró: "Conozco a mi marido y lo volvería a elegir una y mil veces".

Sin embargo, las repercusiones del tema llegaron a los medios extranjeros. El equipo de Bublé encendió la alarma y se puso en acción. "No habrá más comentarios sobre esta ridícula acusación. Todo lo que hay que hacer es verlos juntos en Facebook Live todos los días. Son compañeros amorosos, se tratan con igualdad y el mayor de los respetos. Son una pareja hermosa", aclaró en diálogo con la revista People.

¿Qué fue lo que sucedió? Además de que la noticia llegó a los medios, ahora fue el cantante quien comenzó a recibir críticas de sus propios fans en las redes sociales. Además, en las últimas horas también se recordó una vieja entrevista en la que la ex amante del cantante, la modelo Tiffany Bromley, lo acusaba de infantil, infiel y adicto a la marihuana.

La segunda defensa de Luisana a Bublé: en vivo, desde Canadá

"Siempre hacé lo correcto y dejá para Dios las consecuencias", fue la primera placa de Instagram elegida por Lopilato. "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos!", se quejó, al tiempo que sumó: "Tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa sin conocer nada de nuestra familia. Después de todo el dolor que pasamos con Mike, quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi marido y lo volvería a elegir una y mil veces más".

Pese a la aclaración, el tema siguió escalando: para ese entonces, ya se habían viralizado al menos cinco videos en los que se podía notar cierto destrato y abuso psicológico por parte del canadiense. Ese fue el momento en el que, pese a que no querían hablar más del tema, Luisana hizo una incómoda alusión al tema en el siguiente live que transmitieron desde Canadá.

"Antes de empezar, quiero decirle a todos, porque ya veo que hay un montón de gente conectada, que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida. ¡Gracias por preocuparse! Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal", arrancó la actriz. "Me puso muy contenta ver el nivel de consciencia que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina. Sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y que nos tienen. Así que gracias, pero este no es mi caso", cerró, antes de ponerse a cocinar unos ñoquis caseros.