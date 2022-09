Escándalo por el supuesto bebé de El Noba: su padre se hará un ADN y su madre salió con los tapones de punta

El nombre de Lautaro René Coronel no dice nada en sí mismo, pero es el que llevaba en el documento el cantante de Florencio Varela conocido como El Noba, quien falleció hace casi cuatro meses tras un accidente en moto. La noticia impactó completamente al ambiente emergente de la música moderna y, fundamentalmente, a todo su barrio, que había perdido a un músico muy identificado del lugar.

Su popularidad creció mucho a partir de su muerte, y por eso desde su entorno más cercano, hubo una postura de extremo cuidado respecto a quienes se acercaron para sacar ventajas. Su madre, Vanesa, fue siempre crítica respecto al padre biológico del artista, Daniel Coronel, pero ahora que se ofreció a dar su ADN para reconocer a Ramiro Alejandro -el bebé de Ailén Díaz- como hijo del Noba, directamente explotó.

"Salgo a hablar para defender a mi hijo porque él no puede. Esta chica se cansó de defenestrarme cuando nunca habló conmigo", cuestionó Vanesa en Socios del espectáculo. "Ella dice que fue a mi casa y es verdad, pero yo un viernes perdí a mi hijo, el sábado lo enterré y el domingo vino ella", explicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La mujer aseguró que su difunto hijo reconoció a su padrastro y pareja de ella como su padre. "Es algo que contaba en las redes", aseguró y dijo que la aparición de su progenitor es más en busca de fama que de otra cosa. "Si buscan en las redes de Lauti, hay un posteo que dice ‘qué lindo cuando el gordo me llevaba dormido a la cama’ o cuando le regaló un caballo a mi papá o los posteos en los que dice ‘mamá te amo’”, fundamentó.

"¿Ustedes vieron en algún momento al que salió ahora a decir que era el ‘papá’? Yo no voy a perder el tiempo en ellos. Yo sé que mi hijo se encargó de demostrar quién era su mamá y quién era su papá", argumentó.

"Este regalo me lo mandó mi hijito del cielo"

Daniel Coronel venía pasando inadvertido en la historia del Noba, aunque ayer habló en el programa A la tarde y aseguró que el bebé de Díaz es su pariente: "Coincidí con Ailén y hoy vino a traerme mi nieto. Porque es mi nieto, porque ya sé que es igual al Lauti".

"Este regalo me lo mandó mi hijito del cielo", confesó el hombre, quien detalló que se ofreció a realizarse el test de ADN para que no le toquen a su hijo, para que no lo "muevan al Lauti", en referencia a tener que

"Lo beso todo porque es igual", afirmó Coronel, quien detalló que fue su esposa la que un día llegó y le dijo: "Tengo un bombazo para vos, salió un hijo de Lautaro". En seguida, el papá del Noba, según reconoció, se emocionó de la felicidad y alegría que le producía la buena nueva.

SI yo llego a hablar...

Quien no se quedó atrás ante la decisión de su expareja fue Vanesa. "¿El papá? SI yo llego a hablar del ‘papá’, como se pronuncia él, no va a poder salir a la calle, chicos", amenazó la mujer. "El papá es mi marido, el que lo crió, lo educó y le enseñó lo que es la vida. Es el padre, le guste a quien le guste", reclamó.

"A mí nadie me va a venir a contar las cosas. Yo estuve con mi hijo, soy la mamá y estuve con mis hijos e hijas y con Leo, su mánager y sus verdaderos amigos", sentenció Vanesa.