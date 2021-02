Escándalo por la denuncia por estafa contra Waldo Navia por el "Polémica en el bar" charrúa

A mediados de diciembre del año pasado, Álvaro "Waldo" Navia contaba con alegría que se iba a vivir a su Uruguay natal junto a Vanina Escudero y sus dos hijos, Benicio y Joaquina, para continuar con sus proyectos laborales: el humorista iba a trabajar en la televisión del país vecino protagonizando nuevas versiones de Polémica en el Bar y La peluquería de los Mateos.

Pero a dos meses de aquel viaje, el ex VideoMatch quedó involucrado en un verdadero escándalo luego de que su socio, Gaspar Valverde, y su esposa, Karina Vignola, lo acusaran de "estafa" y traición". Fue esta última la que compartió a través de su cuenta de Instagram una captura de una entrevista a Waldo en noviembre, cuando en Sábado Show llamó "amigo" a Valverde, y agregó a modo de denuncia las palabras "estafa" y "traición".

El vínculo entre los socios se había terminado en enero, lo que derivó en la salida de Valverde de Polémica en el Bar. Cabe resaltar que Waldo fue el nexo en Uruguay para la llegada de los formatos propiedad de la familia Sofovich. Mientras que Valverde fue quien facilitó los contactos en Canal 10 para hacer posible el acuerdo y que los ciclos de humor tuvieran finalmente luz verde en el país charrúa.

Por otra parte, la periodista Victoria “Juariu” Braier compartió en sus stories de Instagram mensajes que le enviaron sus seguidoras uruguayas, aclarándole quién era el "villano" en esta historia. "Lo que está pasando es que acusan a Navia de estafa, su ex socio (Valverde), también personaje conocido acá. Anoche estuvo en la tele la esposa del socio, Karina Vignola, (también re famosa acá), y dijo que Navia los estafó con un programa", dice uno de los mensajes.

Lo cierto es que consultado sobre el escándalo por el sitio uruguayo TV Show, Waldo optó por el silencio y aclaró que no se referirá al tema "por respeto al Canal 10 y a todos mis compañeros de Polémica en el bar". Pero la que sí se animó a hablar fue su esposa, Vanina Escudero, quien salió a defenderlo con los botines de punta: "La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final todo se descubre, y al mismo tiempo, la confianza muere para siempre… Solo hay que esperar".

Ante el duro descargo de Vanina, volvió a recoger el guante y se solidarizó con su esposo, productor televisivo e ex integrante de la mesa de Polémica en el bar: "Nunca cambies Gaspar. Aunque por momentos parezca que la gente mala, sin empatía, sin valores, sin memoria, dispuesta a traicionar sin escrúpulos, ganará la batalla, vos seguí así derecho, confiado, sin maldad alguna, solidario y entregando hasta lo que no tenés a los demás", escribió.

Y concluyó: "No me importa si perdemos, nosotros somos así́, y no quiero abandonar jamás nuestra esencia así tengamos que perder la batalla. Siempre juntos por los valores de nuestras hijas". En 2019, Canal 10 de Uruguay decidió adaptar el formato creado por Hugo y Gerardo Sofovich con la conducción de Jorge Piñeyrúa, acompañado por Patricia Madrid, Alberto Sonsol, Gaspar Valverde y Alvaro Navia, quien continuó trabajando hasta hace poco en la versión de América TV.