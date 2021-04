Escandalosa separación de Cabak, tras 27 años de relación: "Le encontraron más de una infidelidad"

Horacio Cabak no está pasando por su mejor momento: luego de permanecer internado durante 12 días en la Clínica Zabala por una complicación pulmonar derivada del COVID-19, se separó de su mujer, Verónica Soldato, tras 27 años. El encargado de dar al noticia a conocer fue Ángel de Brito, quien además adelantó que la ruptura se dio en malos términos a causa de una supuesta infidelidad del conductor.

Cabe recordar que Horacio recibió el alta para volver a su casa recién el pasado miércoles y este mismo lunes, Cabak retomó la conducción del programa radio Ciudadano Común que lleva adelante por Delta 90.3 FM, la emisora dirigida por Diego Kolankowsky. "Estoy destrozada, no me lo esperaba, no sé cómo voy a seguir, son 27 años de pareja", le confirmó la esposa del ex modelo al conductor de LAM.

Fue entonces que el jurado de La Academia de Showmatch reveló que este último domingo por la noche, Soldato encontró comprometedores mensajes de WhatsApp que Cabak le había enviado a otras mujeres cuando tomó su celular para buscar algo que él le pidió. Según reveló, la mujer habría encontrado audios que el conductor le envió a una fotógrafa pidiendo una habitación en un hotel. "Encontró más de una infidelidad", detalló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además de estar al frente de La jaula de Moda en Mágazine, Cabak se había sumado a la mesa de Polémica en el bar, por América, para reemplazar a Mariano Iúdica. Al mismo tiempo, trascendió que sería el encargado de ocupar la franja horaria del domingo entre las 15 y las 20 horas, que hasta hace apenas unas semanas estuviera en manos del fallecido Mauro Viale.

Tras 27 años de relación, Cabak se separó.

El pasado 31 de marzo había dado positivo de coronavirus y su estado se complicó a raíz de una neumonía bilateral. Por este motivo, debió ser hospitalizado y trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Zabala. El virus había afectado sus pulmones, por lo que debió dejar su hogar para continuar su recuperación en la clínica. “Está sin fiebre y evoluciona favorablemente", habían adelantado desde su entorno.

Para su suerte, su evolución fue favorable y recibió el alta médica casi dos semanas después. La historia de amor entre Cabak y Soldato comenzó hace más de 27 años, durante el debut del ex modelo como conductor. "Vero tiene que ver con el medio, pero indirectamente. Con mi carrera anterior porque trabajaba de booker en una agencia de modelos en la que yo no trabajaba", había contado tiempo atrás el propio Cabak.

Y agregó: "Nunca nos habíamos cruzado, hasta que coincidimos en la casa que alquiló un amigo en común que nos invitó. Empezamos a convivir ahí sin tener ningún tipo de relación. Después de un tiempo, cuando se dio el romance, ya sabíamos cómo era cada uno en la convivencia, en el día a día, antes de tener un vínculo afectivo. Tuve la suerte de disfrutar con mi mujer la vida en pareja durante casi 10 años donde no teníamos limitaciones".

La mujer de Cabak descubrió que le fue infiel incontables veces.

Tras 10 años en pareja, llegaron los hijos luego de que Soldato se sometiera a un tratamiento de estimulación ovárica. "Cuando llegó el deseo de ser padres estuvimos un par de años con el deseo, que fueron complicados hasta que tuvimos a nuestro primer hijo y afortunadamente fuimos padres", había señalado, sin antes remarcar que cuando empezó "a tener una relación estable" con Verónica tomó la decisión de dejar de salir e ir a fiestas.

Cabak y Soldato son padres de Ian, el mayor de 16 años, y de los mellizos de 13, Chloé y Alan. "Verónica es muy compañera y nos compensamos. Somos una buena dupla. El casamiento no es algo que nos haga falta. Incluso me da un poco de nervios, ¿a ver si ponemos el gancho y entramos en crisis? Con o sin papeles, tengo una familia bárbara", había dicho tiempo atrás.

Soldato y Cabak tuvieron tres hijos.

En cuanto a no haber formalizado la relación, aclaró: “Ella a veces me plantea el nunca nos casamos, pero porque se dio. Nunca tracé un plan previsible, creo que justo estos 25 años de trabajo y los 25 años de pareja se fueron dando de un modo similar, fuimos viendo qué nos gustaba, qué había que cambiar”, concluyó.