Escandalosa versión de Cinthia Fernández sobre Luli Salazar: "Iba con la hija a hacer magia negra"

El fin de semana, Luciana Salazar no pudo contenerse en Twitter y dejó en claro lo que piensa de Martín Redrado, su ex pareja, a quien acusó de ser una lacra imperdonable que “manipuló a una menor” a pesar de que hace tan solo unos días había hablado de una eventual reconciliación con el economista. “¡Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre!”, disparó al ver la foto de Redrado junto a una mujer en Miami.

Lo cierto es que este nuevo escándalo entre Luli pop y el ex presidente del Banco Central provocó que Tomás Redrado, hijo del economista, se metiera y desmintiera que su papá se haya reconciliado con la mamá de Matilda: "Nada que ver, ellos nunca volvieron". En esa misma línea estuvo Vanesa Wasinger, ex novia de Tomás, quien afirmó que el hijo mayor del economista "siempre la odió" a Luciana.

Invitada a LAM para hablar de las constantes idas y vueltas de Martín Redrado con Luciana Salazar, Wasinger contó que "Tomás tiene que tener parejas" que su papá "apruebe". "De hecho, a mi no me eligió pero terminamos porque yo no le caía bien al padre... no le gustaba que diera notas y saliera en los medios... justo él, que no es ejemplo de nada", dijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La modelo y el hijo del economista se separaron en 2018 en medio de un escándalo. En realidad, fue ella quien desató un escándalo al contar públicamente que Redrado había hecho "hasta lo imposible" por separarla de su hijo. "Me discrimina por ser moldeo, estudiar teatro y estar expuesta. La realidad es que Tomás siempre la trató de gato a Luciana Salazar... la responsabiliza porque según él, sus padres se separaron por culpa de ella", detalló

Luego, apuntó contra el economista: "Entre Tomás y su papá hay un vínculo de mucha agresividad... algo así como 'si no hacés esto, te desheredo y tenés que ir a trabajar'. Él los quiere manejar con su dinero. Él elige las novias de Tomás porque sino, le dice que lo deja sin plata. Desde siempre fue así. A mí no me eligió pero sí sé por él que antes estuvo como un año con una chica de la facultad, que era Colombiana y que me dijo que la tuvo que dejar al año porque a su papá no le gustaba".

Fue en ese momento que Cinthia Fernández tomó la palabra y le preguntó sobre la versión de las supuestas “brujerías” de Luli. “Me están diciendo amigos de Tomás que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana supuestamente iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías", lanzó la angelita.

A lo que Vanesa, respondió: “Sí, se hablaba cada tanto, por eso no me sorprendió lo de la brujería”. Sin mostrarse sorprendida, explicó que en la casa de su ex novio era común que se hable de ese tipo de prácticas. "Le metía cosas en la cabeza, por ejemplo, Tomás venía a mi departamento y me preguntaba todo el tiempo si tenía cámaras o lo estaba filmando... Yo la pasé mal, muy pero muy mal. Me da bronca... mi relación terminó y yo quedé estresadísima", concluyó.