Escandaloso duelo de rubias: Sol Pérez asegura que Mónica Farro le quiso pegar en Mar del Plata

"Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos", dijo Sol Pérez este mediodía en el programa "Involucrados", de América. Se refería a una discusión que habría estado apunto de pasar a las manos con Mónica Farro, su compañera de elenco en la obra "Veinte millones". Según contó la rubia, debió intervenir uno de los productores y llevársela a upa para evitar males mayores. Ahora la decisión quedó en manos de Carmen Barbieri y Sebastián Almada (productora y director de la comedia), que evaluarán qué hacer para evitar que este tan desagradable episodio vuelva a ocurrir: si separar a una de las dos actrices del elenco, o bien si van a proponer alguna clase de pacto de no agresión qu les permita seguir adelante con la obra. La situación es grave en Mar del Plata y cabe preguntarse cómo se resolverá: si Carmen y Almada decidirán salomónicamente, según quién consideren que tiene la razón, o si prevalecerán los intereses económicos, en cuyo caso se pondrán del lado de la actriz que consideren que los ayuda más a cortar boletos. Así las cosas.