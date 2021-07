Escracharon a Matías Alé por los romances con dos famosas: "Les mandaba los mismos mensajes"

El trayecto de Matías Alé en el ámbito amoroso es larguísimo. Ni él mismo se debe acordar de todas las mujeres con las que tuvo algo. Lo que no se sabía es que era tan desprolijo para relacionarse con las chicas. Por eso fue escrachado en televisión por sus amores con Celeste Muriega y Andrea Estévez, a quien habría engañado.

Entre las modelos, actrices y vedettes, Alé tuvo que reconocer que se equivocó muchas veces. Y en Intrusos una de las panelistas le dijo: “¿No te acordás que les mandaba los mismos mensajes a Celeste Muriega y a Andrea Estévez?”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó, frente a Muriega, que era una de las panelistas de esa edición de Intrusos en la noche: “¡Fue un escándalo! ¡Les mandaba a las dos los mismos mensajes! Ellas se juntaron con los teléfonos celulares y veían que él les mandaba el mismo mensaje a las dos. Ni siquiera se tomaba el mensaje de escribirle otra cosa”.

En ese momento, Muriega completó, ante la mirada de todos: “Matías tenía una relación paralela y yo no lo sabía. Un día me enteré de todo. No lo podía creer. Andrea me fue a ver al teatro y me preguntó qué onda con él. Ahí nos dimos cuenta de todo”.

Y agregó: “Yo le dije ‘Estoy saliendo con Matías’ y ella me dijo ‘Y yo también´. Él me mandaba mensajes que decían ‘Feliz cumplemés’ y yo decía ‘¿De qué cumplemés me hablás si yo sé que no estamos saliendo de verdad y vos te estás comiendo a otra persona?’”.

Para concluir, Celeste dijo: “Fue hace mucho tiempo, yo era re chiquitita. Quedó todo bien, me pidió disculpas y lo hizo público. Hace poquito me invitó a merendar y todo”. Después de esas relaciones, Matías bajó un cambio, se enamoró y se casó con María del Mar Cuello Molar. Pero se separó a los dos meses tras sufrir un brote psicótico.

Desde ese momento, a él no se lo volvió a conocer pareja. Es que el actor de abocó de lleno a su mejoría y también a sus inversiones comerciales, como una heladería y otro local de comidas. Además participa en El club de las divorciadas, el programa de Laurita Fernández.

Hace poco, cuando María del Mar fue fotografiada en medio de un intenso romance con Loris Karius, el ex arquero del Liverpool, mientras navegaban en un yate por la isla griega de Mykonos; Matías dijo en Polémica en el bar: “Lo bien que hizo. Está con el alemán en Grecia. Facha, barco, y yo estoy acá en Niceto Vega. Y soy todo esto. Yo me enamoré del alemán”.

Y finalizó sobre su ex esposa, quien lo abandonó en medio de su internación en la clínica psiquiátrica Avril: “Ya pasó, pasaron seis años. Yo le deseo lo mejor más allá de lo que podamos decir, está buenísimo que haga su vida y que le vaya bien. Me quedo con los mejores momentos”.