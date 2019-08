Escracharon a Nicole Neumann usando un cinto de cuero: la insólita explicación de la modelo

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ángel De Brito escrachó en las redes sociales a Nicole Neumann, con una foto en la que se la puede ver a la modelo usando un cinturón Gucci de cuero y perlas. ¿Cuál es el problema? La rubia hizo de su batalla contra el maltrato animal una bandera y había asegurado que no usaba prendas de origen animal.

La foto se viralizó en cuestión de minutos y la contradicción dejó a la modelo a merced de muchas críticas. “Era un cinturón de cuero, es verdad”, reconoció en diálogo con el portal Ciudad. “Hay algunas cosas que me regalan y las uso. Son muy pocas las que me quedan, porque yo no me compro cosas de cuero”, explicó.

Polémica con el cinturón de cuero de @nikitaneumann pic.twitter.com/DOya3i5wRC — Angel 💚 (@AngeldebritoOk) August 8, 2019

“De todas formas, mientras siga existiendo el consumo de carne, de ahí partirá el cuero a la curtiembres”, intentó justificarse, al tiempo que destacó como si fuera un mérito: “Mi alimentación, siempre lo digo, es vegetaría desde hace 25 años y 80 por ciento vegana desde hace tres años”.

Lo usé porque me combinaba con la ropa"

La repercusión del hecho no llamó la atención de Neumann, aunque sí la enojó: “¡Me molesta la gente buscándole el pelo al huevo la verdad! ¡Cómprense una vida! Lo usé porque me combinaba con la ropa, pero igual era un regalo”.