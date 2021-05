Escupidas, caídas, piñas y hasta el caballo de Ricky Fort: los momentos más bizarros de Showmatch

El 17 de mayo, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión después de más de un año de ausencia. Esta vez, Showmatch deja de lado el formato de Bailando por un sueño. ¿Por qué? La razón es que los famosos ahora tendrán que demostrar sus habilidades artísticas en La Academia. Pero, en BigBang nos invadió la nostalgia y queremos repasar los mejores momentos que se vieron en la pista de Tinelli.

Locutorio VIP

En 2006 se llevaron a cabo tres versiones del Bailando por un sueño, el concurso de baile que rompió el rating. Pero en 2007 se dio la final más polémica. Tras un largo certamen anual con 25 parejas y una eliminación semanal. La entonces vedette Celina Rucci y la bailarina y actriz Paula Robles, y por ese entonces esposa de Tinelli, fueron las finalistas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hicieron cinco ritmos (baile del caño, strip dance, jive, videoclip y country) y la vencedora resultó Rucci, con el 53% de los votos, cuando todos indicaban que Robles se llevaría el trofeo por ser la esposa de Marcelo. Después de eso se supo que el entonces esposo de Rucci, Claudio Minniceli, habría invertido una pequeña fortuna en cientos de personas que votaran telefónicamente por Celina. El famoso locutorio de Rucci fue uno de los eventos más escandalosos de la pista de Showmatch.

Insultos, escupida y expulsión

En 2008, Jorge Lafauci era parte del jurado de Bailando y Sabrina Sabrok, era una participante. Por si no se acuerda, querido lector, la muchacha en cuestión era una actriz porno argentina famosa en México. Por algún motivo que nadie recuerda, fue convocada a Showmatch y era pésima bailarina. Una noche tuvo un duro enfrentamiento verbal con Lafauci. “Yo le traigo un mensaje, porque mi marido es mexicano y vengo desde allá. Esto es de parte de México”, dijo la mujer, y enseguida escupió al periodista de espectáculos en la cara. Unos días antes, Lafauci había sido grabado con una cámara oculta diciendo que los mexicanos eran “feos”. “Lo primero que quiero decir es que esto es una absoluta falta de respeto”, dijo Tinelli, y le sacó la roja a Sabrok.

A las piñas

Una noche de 2011, Ricardo Fort y Flavio Mendoza protagonizaron uno de los momentos más violentos e insólitos del Bailando. El empresario chocolatero estaba en alza en la televisión, y cada vez que aparecía, el rating subía. Y en esa jornada, Claudia Ciardone, que había reemplazado a María Eugenia Ritó, la mala onda con Mendoza era evidente.

"Vos sos una invitada acá", decía el jurado. "A una mujer no le pego, por eso no te voy a pegar a vos", contestó el empresario, que ya había hecho intervenir a sus custodios para impedir que Mendoza se le acercara. Después de que Fort cuestionara la devolución del jurado a su novia, comenzaron una charla que terminó con una piña del empresario al jurado, hasta que intervino el personal de seguridad, mientras que Ciardone lloraba desde el centro set. "Hay que ubicarlo, hay que bajarle los dientes a esta marica", exclamó Mendoza, mientras se retiraba. Digno de volver a ver.

Y traelo a Bal

Ayelén Paleo se hizo famosa por ser apuntada como la amante de Santiago Bal, que entonces estaba casado con Carmen Barbieri. El escándalo fue gigante e hizo que la bailarina se presentara en la pista de Bailando 2012 como participante. Ni lerdos, ni perezosos, los productores de Showmatch contrataron a Carmen como jurado y esperaron.

En 2012 ambas se dijeron de todo en un durísimo cruce en el que se insultaron, lo que terminó con la renuncia de Barbieri y la intervención de Fede Bal.





Sin ropa en pantalla

A Cinthia Fernández algunos escándalos y su rol de bailarina la llevaron a la pista más famosa del país. Y cuando llegó el momento del striptease, no dudó en correr todos los límites. Cinthia hizo su coreografía y logró sorprender a todos los que se encontraban en el estudio, incluso a sus padres que fueron a verla. Después de sacarse el corpiño, su bailarín le tiró vino encima y ella se arrancó la bombacha. El desnudo frontal ya era un hecho. Incluso Tinelli se puso delante de cámara para taparla. Por ese desnudo, la producción y el canal debieron pagar 3.000.000 de pesos.

A caballo

Corría el año 2010 cuando Ricardo Fort entró al estudio de ShowMatch montando un corcel blanco. En el piso lo esperaban mariachis. ¿Por qué? ¿A quién le importaba? Era Fort a caballo en un estudio de televisión y vestido de mexicano. Pero la cuestión era otra. Supuestamente, Fort había arreglado todo para reconquistar a Virginia Gallardo, uno de sus amores más sinceros. Después de darle una flor y cantarle Te quiero, juntos cantaron el tema Colgando en tus manos. Ese día, Fort se ganó un lugar en los grandes momentos de la pista del Bailando.

Golpe y terror

En 2011, Rocío Guirao Díaz fue una de las siete sentenciadas en la gala de Reggaetón y tuvo que repetir su coreografía. Sin embargo, no pudo terminarla. Durante un truco, cayó, se golpeó contra el suelo y quedó desmayada. Fue un momento horrible en Showmatch.

"Paren porque fue un golpe terrible. Quedó desmayada en el piso", dijo Marcelo Tinelli y, de inmediato, pidió ir a un corte para ver cómo iban a proceder. Según explicaron al volver al aire, Rocío se desmayó antes de hacer el truco y como su nuca pegó contra el piso, le pusieron un cuello ortopédico y se la llevaron en camilla. "Nunca habíamos pasado por una situación así, un golpe tremendo. Cayó de cabeza. Momentos horribles los que se vivieron acá en el corte. No sabíamos qué hacer porque no reaccionaba", dijo Tinelli, a la vuelta. ¡Qué miedo!

Sin voz

Marcelo Tinelli, por primera vez en la historia, tuvo que abandonar su programa en vivo. "A ver si alguien me ayuda. Tengo cerrada la garganta", sorprendió Tinelli a todos los presentes en el estudio que incluso pensaron que estaba haciendo un chiste.

Enseguida, Moria Casán tomó el micrófono y se hizo cargo de la conducción. Se había quedado sin voz. Sin aire. Tinelli no podía seguir. Tiempo después, Tinelli explicó que la crisis económica de 2017 le había pegado fuerte en el cuerpo. Y en una entrevista afirmó: “Un día me quedé sin voz, en treinta años nunca me pasó y me tuvo que salvar Moria Casán”.

¡Wandavision!

En 2011, Mariano de la Canal alcanzó la fama en el Bailando por un sueño. Desde la tribuna con una vincha rosa, alentaba a Wanda Nara, que ni se imaginaba en una vida de lujo en París. Con su llanto desconsolado y sus alaridos en la tribuna, llamó la atención de Marcelo Tinelli, que se convirtió en el Fan de Wanda, un verdadero meme viviente. Eso le abrió la puerta para comenzar a trabajar en la televisión.