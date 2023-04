Esmeralda Mitre defendió a Jey Mammón: "No está probado todo lo que dicen que hizo"

La denuncia que le realizó Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso sexual cuando la víctima tenía 14 años y él 32, marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Al comienzo, muchos decidieron guardarse las palabras porque no entendían o no caían con lo que sucedía. Luego, algunos famosos decidieron comenzar a hablar y, en la mayoría de los casos, aseguraron que le creen a la víctima a pesar del vínculo de trabajo o amistad que mantenían con el conductor.

Luego de la denuncia y de que tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales se hablara casi que todo el día del ex conductor de “La Peña del Morfi”, él mismo decidió irse a Madrid para “descansar” y “despejar la mente” por todo lo que le estaba sucediendo. Aun así, en Argentina, se siguió hablando de él: su paradero, su testimonio, el de Lucas, quienes le soltaron la mano y quienes siguen apoyándolo a pesar de todo.

Entre ello, una de las celebridades que hasta el momento no había hablado de lo sucedido, tomó cartas en el asunto y defendió a su amigo con la justificación de que “no está probado todo lo que dicen que hizo”. Se trata de Esmeralda Mitre, quien supo compartir diversos momentos en la televisión junto al conductor.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la actriz aseguró: “Yo lo único que puedo decir es que Jey es una persona que conocía mucho, le tengo mucho estima y a las personas no se las puede dejar de querer de un día para el otro. Uno no elige a quién querer, y yo a Jey lo quiero. Además no está probado todo lo que dicen que hizo".

Haciendo hincapié de que no hay pruebas de que haya existido un abuso sexual por parte de Mammón, manifestó: “Hasta que eso no esté probado no soy nadie para juzgarlo, le mandé un mensaje de apoyo y espero que pueda esclarecerlo, yo si fuera él iría con todo para poder esclarecer su verdad".

"Le mandé un mensaje y él me lo contestó, se lo mandé a una semana que estallara la noticia, y él me dijo que me quería mucho", agregó.

Por último, declaró: “Me solidarizo con la víctima si es que hubo todo eso que dicen que hubo, la prensa discute una cosa que no condice con la otra, no veo mucho raciocinio en esta discusión".

Esmeralda Mitre no es la primera persona del medio que habla en defensa del cantante. En otras ocasiones, quienes también se mostraron a su favor fueron, en primer lugar, Chano Charpentier, quien le comentó “Te creemos, amigo”, en la publicación del video de Jey en Instagram brindando su descargo, Sandra Mihanovich también le escribió “Te abrazo”, y hace pocos días, Andrea Rincón, aseguró que le cree porque es su amigo y que no le importa si la condenan, porque ante todo, está la amistad.