Esmeralda Mitre, durísima con Mirtha Legrand: "Tiene un resentimiento de no haber nacido en la alta alcurnia"

Invitada a Polémica en el Bar, Esmeralda Mitre dialogó sobre varios temas de la agenda de actualidad y lanzó fuertes críticas hacia Mirtha Legrand por sus dichos contra Mauricio Macri.

Todo comenzó cuando la actriz señaló que apoya al presidente pero que tiene varias críticas hacia su gestión. Fue entonces que Mariano Iúdica, el conductor del programa, la comparó con la diva de los almuerzos.

"No, yo no soy panqueque ni me jacto de panqueque, porque jactarse de panqueque ya es una guarangada", advirtió Esmeralda ante lo cual Chiche Gelblung comentó que Legrand en realidad nunca quiso a Macri.

"Ella nunca quiere a nadie, ella tiene un resentimiento muy grande hacia todo el mundo", sentenció Mitre relatando que se sintió maltratada cuando fue invitada al programa de Mirtha. "Es mala con las mujeres", comentó.

Además, Esmeralda sacó a la luz una hipótesis sobre el comportamiento de Legrand contra Macri: "En vez de sentirse orgullosa de venir de un lugar y haber llegado tan lejos como llegó, ella tiene un resentimiento de no haber nacido en la alta alcurnia", lanzó sin piedad.