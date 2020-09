Esmeralda Mitre redobló la apuesta: acusó a sus hermanos de vividores y habló del "Corsa-gate"

El 25 de marzo, el diario La Nación confirmó la muerte de su ex director, Bartolomé Mitre. El tataranietno del ex presidente de la República y quien trabajó como director de la publicación desde el año 1982 dejó una importante fortuna a sus herederos, entre los que se destaca una de sus hijas, Esmeralda Mitre, quien desde hace años mantiene un elevado perfil mediático.

Mitre se caso en tres oportunidades. Con Dolores González Álzaga tuvo tres hijos (Dolores, Rosario y Barolomé). Luego, con su segunda esposa, Blanca Isabel Álvarez de Toledo, tuvo a Esmeralda. De su último matrimonio con Nequi Galloti se suma el pequeño de los herederos, Santos.

Tras la muerte del magnate, sus herederos se enfrentan en una millonaria batalla judicial por la herencia y Esmeralda ahora pelea contra sus tres hermanos mayores, a quienes acusó de ser "vividores" en su paso por el ciclo Estelita en casa de Jey Mammon.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Decían que mis hermanos me iban a pedir pericias psiquiátricas, nunca lo hicieron. Que quede bien en claro eso. Yo sabía que ellos, que están perdiendo en todo lo que están haciendo, me quieren sacar todo lo que yo me gané con mi trabajo. Porque mi padre, con todo lo que tenía, aunque no se lo recrimino porque me dio mucho amor y es con lo único que me quedo, lo único que me regaló con todo el dinero que tenía es un Corsa", explicó Esmeralda.

La actriz aseguró que todos sus bienes son producto de su trabajo y que todavía no heredó. "Mi departamento me lo compré yo y todo lo que tengo me lo compré yo. A mis hermanos les han comprando departamentos. Los perdían, les compraba otro y un día dijo: 'Se acabó la Fundación Bartolomé Mitre'. Nunca fue mi caso".

Con todo el dinero que tenía, mi papá lo único que me regaló fue un Corsa"

"Nunca le pedí nada y me siento orgullosa de eso, ellos hoy están pidiendo cosas de más porque, de alguna manera, no saben generar. ¿Me explico? Cuando vos heredás y no sabés generar vas perdiendo", disparó, al tiempo que reconoció que con el único que no tiene problemas es con su hermano menor, Santos.

Según Esmeralda, el nacimiento del menor de los Mitre no fue bien recibido por sus hermanos mayores. "A Santos lo amo. Fue testigo de mi casamiento, lo adoro. Lo elegí porque justamente era el más chiquito y además porque le pasó lo mismo que a mí. Nadie lo quería".