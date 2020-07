Esmeralda Mitre reveló la millonaria interna por la herencia de su padre: va por el control de La Nación

El 25 de marzo, el diario La Nación confirmó la muerte de su ex director, Bartolomé Mitre. El tataranietno del ex presidente de la República y quien trabajó como director de la publicación desde el año 1982 dejó una importante fortuna a sus herederos, entre los que se destaca una de sus hijas, Esmeralda Mitre, quien desde hace años mantiene un elevado perfil mediático.

Mitre se caso en tres oportunidades. Con Dolores González Álzaga tuvo tres hijos (Dolores, Rosario y Barolomé). Luego, con su segunda esposa, Blanca Isabel Álvarez de Toledo, tuvo a Esmeralda. De su último matrimonio con Nequi Galloti se suma el pequeño de los herederos, Santos.

"Traté de ir por las buenas, pero cuando la gente quiere guerra", advirtió Esmeralda, en diálogo con el ciclo Confrontados. Fue ella quien, pese al hermetismo de sus hermanos, instaló en los medios la batalla por la millonaria herencia de su padre.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo a su versión de los hechos, los otros herederos iniciaron la sucesión sin consultarle, en el marco de la feria judicial. "Están yendo contra todos los dividendos de mi madre. Porque mi madre estuvo en los años más pudientes de mi padre, cuando los gananciales de los diarios eran enormes. Mi padre era presidente de Papel Prensa, presidente y director del diario La Nación", recordó.

Leé también | Esmeralda Mitre, polémica: "Yo le pegaba a Lopérfido y el me metía a la ducha con agua fría"

La actriz reconoció que el enfrentamiento es con sus hermanos mayores. "Primero, tenemos que solucionar todo esto de la sucesión. Y luego, por supuesto, entrar al lugar que heredamos. Nos tenemos que hacer cargo. Yo no voy a decir qué es lo que... eso es algo que se vota. Pero en realidad, las acciones que tiene mi padre son diferentes tipos de acciones, como si fueran diferentes bonos", detalló.

"Por las acciones que él tiene, él elige director y director suplente. Yo no me voy a autonominar, pero lo que sí sé es que me voy a hacer cargo de entrar, de poner los pies dentro del diario. Así que toda la gente que es accionista del diario se va a tener que sentar a negociar conmigo", anticipó.

"Mi padre le escondió una cuenta en Suiza a mi madre"

Además de hacer pública la interna familiar, la actriz también acusó a su fallecido padre de ocultar parte de su patrimonio. La charla, de acuerdo a la versión de Esmeralda, tuvo lugar durante la Navidad del año pasado. "Fui a pasarla con él. Se fueron todos. Nos quedamos con mi hermanito. Después, me quedé sola y hablamos. Yo creo que él sintió que se iba a morir pronto".

"Me dijo que en el divorcio con mi madre no había sido justo con ella y me contó una cantidad de verdades muy duras. Me pidió perdón. Lloramos y nos abrazamos. Me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero, de una suma imposible de gastar", reconoció la actriz, en diálogo con la revista Noticias.

Leé también | Esmeralda Mitre despidió a su papá en las redes: "Serás para este país y para mí, un héroe"

La relación con sus hermanos mayores fue mala desde su infancia y se potenció tras la muerte de su padre. "De chiquita les pedí mucho amor hasta que un día dije basta. Un día me hinché de mis hermanos y los fumigué. Si no me quieren, me da lo mismo. Yo no estoy acusando, me estoy defendiendo de las acusaciones que ellos no dicen públicamente, pero que filtran en la prensa. No me da orgullo hablar de este tema y muchísimo menos hubiera querido salir en la tapa de una revista hablando de esto".