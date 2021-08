Esmeralda Mitre y la "mano negra de Macri" en La Nación: "Es un medio fanático del PRO, un papelón"

Se podría decir que la relación entre Esmeralda Mitre y "Juntos por el Cambio" está fracturada. Y es que a poco más de una semana de la furiosa crítica que realizó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal por el cambio de su domicilio, la heredera de Bartolomé Mitre cuestionó la línea editorial "fanática" de La Nación y se refirió a las versiones que indican que Mauricio Macri le aportó 15 millones de dólares al diario. "Un canal que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí... De repente es el canal más importante de todos", criticó la actriz y arremetió: "La Nación + parece una joda para Videomatch".

La mediática está en medio de un conflicto legal que la enfrenta con sus hermanos por la sucesión de bienes del empresario. "Como muchos ustedes saben, estoy luchando por ejercer mis derechos de accionista del diario La Nación. Esto se ve impedido, ya que el Estudio jurídico del Dr Galiardo evita informarme. El Dr. Galiardo fue y es el albacea de la sucesión de mi padre y es quien retiene la información d las acciones que mi padre nos dejó en la Nación".

Dolores, Rosario y Bartolomé, hermanos mayores de Esmeralda, son fruto del primer matrimonio de su padre. Su hermano menor, Santos, es hijo del fallecido empresario con la ex modelo Nequi Galotti, su última esposa. "Una vez que tenga acceso a las acciones y tome conocimiento de toda la información,pondré a consideración,los grandes desmanejos y los políticos que intervinieron el mismo con exactitud", remató en un contundente descargo en Twitter.

Lo cierto es que tras advertir en las redes sociales que busca saber exactamente si Macri invirtió o no en el medio periodístico, la también cantante le brindó una entrevista a C5N donde fue mucho más contundente contra el Pro. "Están en una situación económica muy rara. "Están en una situación económica muy rara. Un canal que no rendía, de repente es el canal más importante de todos", señaló sobre La Nación.

De acuerdo con Esmeralda, el medio periodístico que supo liderar su padre está repleto de "fanáticos" hablando sobre que el Pro "es lo mejor del mundo". "Después critican al kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es la línea editorial?", resaltó y denunció que los miembros de Juntos por el Cambio estarían utilizando un medio para hacer campaña". "Me parece gravísimo. Me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña", insistió.

Y aclaró: "No puedo dar por cierto nada porque puedo tener problemas legales. Si las cosas las digo es porque las estaría sabiendo. Vos prendés La Nación Más y todo el día Macri, Macri, Vidal. Es un disparate, un chiste, parece una joda para Videomatch. Lo veo y no lo puedo creer. Los Saguier (actual administración de La Nación) son paracaidístas, no tienen poder, no conocen del periodismo porque conseguir plata para pagar una deuda como la de La Nación no es tan complicado".

Esmeralda no dudó en criticar a la actual administración de La Nación que lleva adelante Fernán Saguier y argumentó que la "fanatización" le hace perder seriedad y prestigio a La Nación. "La pérdida editorial se dio desde que entraron los Saguier y, mi padre, estando enfermo, se habrían aprovechado en todo sentido: en lo editorial y en lo económico. Yo lo que quiero es entrar a mi diario y heredar lo que corresponde", sostuvo.

Para la actriz, esta fanatización de un medio no es inteligente porque "lo que tiene que hacer La Nación es hacer dinero, que no de pérdida y sea una entrega para salvar las papas y no ahogarse". "En primer lugar, quiero entrar y hacer auditorías y que el diario vuelva a ser lo que era, un diario recto. Es un diario que no existe, casi. Al diario lo veo fanático y lo veo frívolo, las 2 cosas. Frívolo porque solamente ponen caras visibles, no hay ninguna idea", opinó.

Además, remarcó que "no hay gente preparada para llevar a los periodistas adelante y hay una bajada de línea muy obvia". "En el canal hay mucha obviedad de cómo se está tomando un partido. Es un medio que está muy fanático y, por ende, pierde seriedad y el prestigio que tuvo toda la vida. Desde errores ortográficos en adelante y, ni hablar, de las desprolijidades que estaría habiendo dentro del diario", concluyó.

Al final de la entrevista, su representante legal, Santiago Yofre, tomó la palabra y sostuvo que "Esmeralda tiene una visión crítica de la administración de Saguier y conoce como pocos la interna de Cambiemos" y advirtió que "nos enfrentamos a alguien muy poderoso si las conjeturas se cumplen".