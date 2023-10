Espionaje, insultos y denuncias: la guerra de ex GH tras el violento video entre Juliana y Maxi

Luego de que el 17 de octubre se cumpliera un año del comienzo de la última edición de Gran Hermano, algunos de sus ex participantes comenzaron una guerra judicial que puede terminar con penas de prisión. Es que Camila Lattanzio reveló un video de una pelea entre Juliana Díaz y Maxi Giudici, que habría sido obtenido de forma ilegal por el ex de ella. Ahora la chica de Venado Tuerto realizó dos denuncias: una por hackeo y otra por extorsión.

La revelación del tape, filmado por Díaz como cámara oculta, supuestamente para poder verlo con su entonces pareja al otro día y darse cuenta que no había sucedido nada grave, expone una pelea de pareja en la que ella le termina quitando la gorra a él de forma abrupta, lo que genera que el hombre reaccione y le diga insultos.

"No me toques más, salí de acá. No quiero que me hables más. ¿Qué te pasa, boluda? ¿Qué amor? Me acabás de revolear la gorra, ¿qué amor? Vos sos la que se pone violenta. No te quiero más. Salí de acá", son algunas de las palabras que dice Maxi. Según confirmó su ex pareja, al otro día lo vieron y hasta bromearon al respecto. "Yo me comuniqué con ambos y hablé con ellos, y lo que me cuentan es que fue una discusión tonta que después al otro día lo vieron y medio que se reían", aseguró el periodista Pepe Ochoa ante LAM.

Pero entonces, ¿cómo fue que llegó a las manos de Lattanzio?. "En mayo Juliana pierde la cuenta de Instagram. Ella le pide a Camila y a su ex novio Dante Coconi. Este personaje que después contó que era hacker y lo denuncia porque le había hackeado las cuentas y se le metió en el WhatsApp", contó Ochoa.

"A raíz de eso, Juliana, meses después empezó a tener problemas con Camila y con los accesos a sus contraseñas. Entonces hizo una primera denuncia para decir 'necesito investigar esto', pero después del debate del Bailando, hace dos denuncias: una por hackeo contra Lattanzio y Coconi, y otra por extorsión, que para mí es la más grave", continuó el invitado en LAM.

Aunque según lo que expuso el periodista, no sería el ex de Lattanzio, y ella misma, los únicos implicados en la maniobra ilegal. "Ella solicita urgente que se dicte medida cautelar protectora que imposibilite la difusión del contenido obtenido por medios ilegales sobre mi persona, por lo que pide que se contacte a: Martina Stewart Usher, Juan Reverdito, Lattanzio y Coconi", precisó Ochoa.

La exposición del tape la realizó la mismísima Lattanzio en Entrometidos en la tarde, el programa que conduce Carlos Monti por Net TV. "Las mentiras tienen patas cortas", aseguró orgullosa ahí. "Vos con este video estás haciendo un poco de justicia, porque ella vende una imagen. Y esto que acabo de ver... lo felicito a él, porque no hace más que tratar de sacársela de encima. Y sé que tenés más, porque este video sigue", opinó el panelista Lucas Bertero.

Luego, apoyando la versión de que Díaz buscaba una reacción violenta de su ex para luego exponerlo, Lattanzio señaló que "si te graba en cámara oculta, es por algún fin". Luego, ante la pregunta de Juan Etchegoyen acerca de cómo le llega a ella el video, la ex GH confesó: "Yo lo tenía hace un montón. Pero ella dijo que yo era una muerta que quería buscar cámara. Ella no me lo mandó. A mí me llegan un montón de cosas de un montón de gente, solamente que no me meto en las cosas que no me corresponden".

Tras dar esta versión donde no reconoce que fue extraído a partir de un hackeo de su ex, afirmó: "Mentirosa no soy. Yo tengo todas las pruebas". Además, fue categórica respecto a que Giudici era infiel: "Yo sé que le metió los cuernos porque es re gato. Ella lo sabe".

Lo cierto es que Juliana ya había hablado de este tape cuando Lattanzio amenazó con exponerlo en El Debate del Bailando 2023. "Es un video que yo filmé una vez en mi casa ante una discusión con Maxi, como para decir: 'bueno, este video nos va a servir como para mañana hablar tranquilos'. Obviamente que estábamos muy nerviosos y demás", reconoció, 10 días atrás, ante Socios del Espectáculo. "Es un video totalmente privado. nuestro. Ella lo extrae, de alguna manera, hackeando mi cuenta, que en su momento se la di en confianza a su ex pareja para que me recupere mi Instagram", denunció.