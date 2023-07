"Está con un excelente estado de ánimo": entre rumores durísimos, cómo sigue la salud de Wanda

La reciente imagen de Wanda Nara recibiendo el Martín Fierro como "revelación", en la gala que se realizó el último domingo en el Hotel Hilton, en donde se mostró plena y tuvo un discurso motivador, se vio opacada el jueves por la tarde, al ser internada en el Sanatorio Los Arcos bajo un diagnóstico reservado. Ahora, y tras un segundo estudio, fue dada de alta, aunque se encuentra a la espera de los resultados en su casa y con su familia.

La popularidad de la representante de Mauro Icardi, quien la acompañó todo el tiempo en el lugar, genera filtraciones y especulaciones respecto a su actual estado. Inclusive hay rumores acerca de que lo que tiene la conductora de MasterChef es una enfermedad muy complicada y difícil de tratar, aunque hay que aclarar que se trata de una información dicha por algunos irresponsables del medio y que hasta el momento no fue confirmada por familiares ni personal médico.

"Wanda Nara 16.45hs: fue por un chequeo y detectaron valores de glóbulos blancos alterados. Analizan también su bazo. Recibe excelente atención y ella está bien de ánimo", escribió el periodista Guillermo Lobo en su Twitter, antes de que todos los medios se acerquen al lugar para seguir bien de cerca la evolución de la modelo.

Y sumó: "Los médicos encontraron a la paciente con un excelente estado de ánimo y mostrándose muy obediente. Se sorprendieron al enterarse de que tenían que quedarse internada. Destacaron que es una paciente extremadamente cuidadosa y que ha seguido todas las indicaciones médicas de manera ejemplar",

La duda médica surgió a partir de que en el primer estudio los glóbulos blancos dieron mucho más alto de lo normal, dando a entender que había un proceso infeccioso interno. A los chequeos había llegado a partir de un fuerte dolor abdominal que se le había presentado. Tanto ella como Mauro tenían planificado un viaje a Italia para ir a su casa del Lago di Como.

Al mismo tiempo, cuando recién se había filtrado la internación de Wanda, desde A la tarde hablaron con Andrés Nara, padre de Wanda, y de quien se venían escuchando versiones acerca de distancias con su hija. "Me acabo de enterar por ustedes de esta noticia", confirmó. "Estuve tratando de chequear y no di con nadie. Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando", reveló.

Respecto a su conflicto interno familiar, confirmó que las cosas no están como antes y que existen eventos que no se conocen, que generaron distancias entre él y su primogénita. "Veníamos bien, pero últimamente no, nos desconectamos un poco por pavadas", afirmó. "Obviamente, estoy preocupado porque no pude chequear. No estoy cerca de Los Arcos. Estoy tratando de averiguar un poco más a ver si necesita algo", contó durante la tarde del jueves. Luego, finalmente, se lo vio llegar al nosocomio para comprobar con sus propios ojos la enfermedad de su hija, un gesto que sumó más preocupación en los fanáticos de ella.

"Gracias a los que hablan mal de mí porque me hacen más fuerte e indestructible", había dicho Wanda tras recibir el domingo el Martín Fierro como revelación por su participación en ¿Quién es la máscara?. Un mensaje contra sus detractores, que de confirmarse el diagnóstico, podría ser una expresión de deseo fundamental para seguir adelante.