Está en la lona: Pepe Cibrián pondrá a la venta más de 400 de sus exóticos anillos

La pandemia de coronavirus y la posterior cuarentena obligatoria afectó económicamente a varios sectores, incluido al medio artístico. Son muchos los artistas que debieron buscar alternativas para pagar sus cuentas y, al parecer, Pepe Cibrián no es la excepción.

El dramaturgo fue desvinculado los últimos días de agosto del Cantando por un sueño y desde entonces se encuentra aislado en su casa, preservando tanto su salud como la de su tía.

Pero durante este tiempo encerrado, el director teatral tuvo tiempo de reflexionar y a sus 72 años decidió comenzar a desprenderse de parte de sus valiosas joyas: exactamente de los excéntricos y elegantes anillos que exhibió durante su paso por el reality de canto.

Según contó, estas joyas, alrededor de 400 anillos de los más variados y costosos, los fue adquiriendo y acumulando a lo largo de toda su vida artística y personal.

“En estos momentos uno tiene que estar más liviano de equipaje. Por eso, es que voy a vender parte de mí. Me voy a prostituir vendiendo anillos”, afirmó el ex jurado de Cantando 2020 en diálogo con Clarín. Esta suerte de subasta se hará el 24 de este mes a través de varias plataformas digitales.

En ese sentido, adelantó que los precios irán de entre 9.000 a 22.000 pesos, dependiendo la joya. Se trata de una colección de 400 anillos de lo más variados en formas, tamaños, colores, ya sea de piedras preciosas, perlas o brillantes. “Forman parte de mí”, aseguró el artista.

Pero Pepe aclaró que no venderá todos sus anillos, ya que conservará los que tengan mayor valor sentimental para él, como por ejemplo el que le regaló a su madre, Ana María Campoy. “Se lo regalé la noche de estreno de La importancia de llamarse Wilde, la última obra en la que trabajamos juntos", dijo.

Y agregó: "Donde ella hacía de mi madre en escena. Es un recuerdo súper bello, que usó toda la temporada que trabajamos juntos. Tiene mucho valor sentimental para mí, porque tengo los mejores recuerdos de ella como artista y como madre, por supuesto”.

Finalmente a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, el dramaturgo explicó que su deseo es que sus joyas tengan "una vida distinta" y no queden guardadas mucho tiempo.

“Es para que puedan tener una vida distinta y que no queden guardados, porque no puedo usar tanta cantidad en los años que me queden. Como tanto he juntado, es el momento de ir más liviano de equipaje”, concluyó.