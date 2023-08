¡Está hasta la tanga! La tóxica macumba del ex de Fátima para que lo deje a Milei

Todos hemos escuchado alguna vez de los amarres en el amor… desde un ritual con velas, fotografías y muñecos, alguna prenda íntima e incluso cabello de la persona deseada. Muchas veces la frase ‘Quiero recuperar a mi ex’ viene de la mano de estos antiguos rituales tan milenarios, como carentes de explicación científica.

Funcione o no, varias personas recurren a ‘brujas’ o ‘hechiceras’ para intentar que el amor se ponga de su lado. En este caso, Norberto Marcos, no se quedó atrás y decidió que lo iba a poner en práctica para recuperar a su amada Fátima Flórez.

El productor teatral, Marcos y la humorista, Flórez, estuvieron casados durante 22 años, hasta que hace algunos meses que decidieron ponerle fin al matrimonio. En la actualidad y en medio de las controversias, Marcos se enteró de que ya su exesposa paso de página y tiene un nuevo amor en su vida, el candidato libertario, Javier Milei. Sin embargo, el productor no se iba a quedar con los brazos cruzados y decidió recurrir a un método para que vuelva con él.

En el programa Socios del espectáculo, el presentador Rodrigo Lussich, comentó que Norberto tuvo un encuentro con una “brujita” del ambiente y le pidió ayuda: “Norberto, aparte de ver un abogado, está conectado con una de las principales mujeres que suelen guiar espiritualmente a muchos famosos, para pedir una ayuda para atar a Fátima”.

“Ha llevado una ropa interior de Fátima Flórez que quedó en su poder a una de las principales pitonisas del mundo del espectáculo para intentar atar a Fátima para que vuelva a su lado”, detalló Lussich.

“Norberto le robó una tanga que seguramente usaba con él, qué tipo tóxico. Que psicópata”, opinó Mariana Brey luego de escuchar la declaración de Lussich. “Quizás ella en algún momento se la cedió y él se la guardó de recuerdo. Hoy está interviniendo la magia divina, hay fotos de Milei pinchadas”, ironizó el presentador.

Asimismo, reveló que no se trataba del conocido método “agua de tanga”, que consiste en remojar la prenda íntima con agua, reservarla y después inducir al otro para que la tome. “Eso lo hacen las mujeres para el hombre”, explicó Nancy Duré. “Es un agua de calzón, de bóxer”, sumó Lussich irónico.

Sobre la bruja que habría hecho el trabajo, el conductor afirmó: “Es una de la que más trató famosos durante años. La consultan en silencio para que les maneje la carrera a nivel espiritual”. Además, especificó cuáles eran las palabras que Norberto le había dicho: “Él le pidió: ‘Necesito recuperar a Fátima’”.

El juicio entre Norberto y Fátima

El productor, además de ser su pareja, era su socio comercial y representante, por lo que se encargaba de manejar su carrera artística y las finanzas. En Socios del espectáculo, Duré confirmó que Norberto, tras la separación, se había quedado sin trabajo y sin bienes, ya que todo lo había puesto a nombre de Fátima. Sumado al escándalo de la nueva relación con Milei, Norberto decidió recurrir a la Justicia.

“Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘Yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, confirmó.

Por otro lado, Norberto tiene los derechos de los personajes y los shows de Fátima, lo que podría utilizar como una herramienta para negociar: “Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, agregó.