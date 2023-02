“Esta lucha no es en vano”: la carta de Mar Tarrés por los dichos gordofóbicos de Romina en Gran Hermano

A lo largo de su carrera artística Mar Tarrés ha luchado en contra de la discriminación y de la gordofobia. El pasado miércoles, la artista publicó en su cuenta de Instagram un texto visibilizando la nueva problemática que se generó en Gran Hermano. A raíz de los dichos de Romina Uhrig con respecto al cuerpo de su sobrino y de su hija, la mujer celebró la indignación de la sociedad y apuntó contra ella: “Te convierte en una persona insegura y con baja autoestima”.

En su posteo, Tarres comenzó demostrando su alegría frente al repudio de la gente por los comentarios de Romina, quién opinó de manera despectiva del cuerpo de sus familiares. En primer lugar, cuando entró Fabián su sobrino, lo primero que le dijo fue: “Estás más gordo”. Seguido a eso, y mientras miraba las fotos familiares que él le llevó, la ex diputada disparó: “Mirá, está gordita”, haciendo alusión a su hija de un año.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el día anterior también había sido despectiva con sus hijas, ya que mientras Fabián le comentaba a los compañeros acerca de las hijas de Romina, de las cuales contaba lo grandes que estaban, el joven expresó: "Nina está igual que Feli. La gordita". La participante se exaltó y le cuestionó: “Pero, ¿muy gorda? ¿Sigue muy gorda?”.

Eso fue duramente cuestionado en las redes sociales, motivo que la llevó a Tarres a escribir su carta: “Qué bueno que Gran Hermano visibilice algo tan simple qué pasa todos los días en miles de hogares como es opinar del cuerpo ajeno. Me siento orgullosa como activista #stopgordofobia incansable que soy, de que la gente esté enojada y repudie este tipo de comentarios".

En la misma linea, la modelo recordó la falta de apoyo que tuvo que atravesar a lo largo de los años y celebró el cambio: "Hace años atrás no les hubiera molestado, hasta dirían 'que tiene razón'. Todo lo que te digan sobre tu cuerpo en el núcleo familiar y más viniendo de tu mamá será lo que de por vida te va a convertir en una persona insegura y con baja autoestima. Y dudo que una persona insegura con su cuerpo pueda lograr relaciones sanas con la comida, las personas, el ambiente laboral, etc".

También analizó los problemas que conllevan los problemas alimenticios y desarrolló: "Son traumas que quedan para siempre y luego se preguntan por qué no progresan, por qué están estancados y todo recae a la relación padres, cuerpo y seguridad. Son adultos que llevan de por vida su niño interno lastimado porque siempre fueron descalificados. Esta lucha no es en vano. ¡Vamos bonitas que el mundo está dando un gran cambio! Y me siento parte y promotora de esto que hoy sucede en la tele".

Y cerró: "Ponerme tanta gente de mierda en contra y pelear con tantas panelistas y periodistas gordofóbicas en la TV hoy está dando su resultado. Gracias, universo. Esto significa que mi lucha, mis lágrimas, mis peleas no fueron en vano. Hoy esto me pone muy feliz, claramente no el comentario de ella si no cómo se levantó la gente en su contra. Así las quiero”.