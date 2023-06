"Está luchando por su vida": Silvina Luna tiene "complicado uno de sus pulmones" y fue "intubada"

Desde hace más de una década que Silvina Luna enfrenta varios problemas de salud a raíz de la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki y que la llevaron a recorrer distintos hospitales durante los últimos años. Pero esta vez, su cuadro es mucho más "grave" y según informaron, por estas horas la modelo está "luchando por su vida".

La ex Gran Hermano se encuentra internada en terapia intensiva, "sedada" y con "respirador" en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Según había confirmado Ángel de Brito el martes por la noche, Silvina “está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere”. “Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador", dijo.

Durante los últimos meses, la modelo sufrió una serie de inconvenientes severos en su cuerpo tras ser intervenida por el polémico cirujano y comenzó a hacer un tratamiento con pastillas para el correcto funcionamiento de su riñón que le impedían, por ejemplo, quedar embarazada, uno de sus más grandes anhelos. “No queremos hacer mucho show con este tema, solo comentarlo porque la estuvimos llamando justo en estos días", agregó el periodista de LAM.

Y sumó: "Ella vino hace un mes al programa a contar todo lo que le había pasado con su salud, el tratamiento, la diálisis y todo lo que contó. Y finalmente, hoy pasó a terapia intensiva”. De acuerdo con Andrea Taboada, Silvina se encuentra internada en terapia intensiva desde el 14 de junio. "Ingresó por guardia con su hermano el día 13. Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada", informó.

Sumado a esto, De Brito acudió a sus redes sociales para ampliar el panorama poco alentador que transita la ex GH. "El cuadro es grave. Solo prudencia, porque está luchando por su vida. Confianza en los médicos y rezar por su recuperación", escribió el conductor de América. En 2010, la morocha se sometió a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen.

Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar". A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones.

Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. Sin ir más lejos, en menos de un mes se había visto obligada a abandonar en dos diferentes ocasiones El hotel de los famosos para internarse y hacerse chequeos.

Hasta su internación, Silvina tenía que hacer, tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI). Se trata de una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido.

De hecho, la modelo se había animado a contar el calvario por el que transita desde la intervención de Lotocki. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas. Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", había relatado.

Y siguió: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso. Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le dí con la tecla".

Según contó, probó con mil terapias alternativas, pero ninguna le dio resultado. "Lamentablemente hasta el día de hoy no, sigo esperanzada que aparezca la medicina. Hubo enojo conmigo, por qué me sometí a eso, por qué buscaba esa seguridad en lo externo, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento. Estoy en un juicio pero no elijo tener el odio como emoción al médico", cerró.