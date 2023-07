"Está lúcida y con signos vitales estables": planean trasladar a Silvina Luna a sala de internación general

Luego de varios días de hermético silencio, el entorno de Silvina Luna dio a conocer un nuevo parte médico que detalla que la modelo se encuentra "lúcida y con signos vitales estables" luego de pasar por sus días más críticos. La ex Gran Hermano se encuentra internada desde hace un mes en la terapia intensiva del Hospital Italiano como consecuencia de una serie de complicaciones en su salud tras haberse sometido a una cirugía en 2011 a manos de Aníbal Lotocki.

De acuerdo al documento, debido a su "evolución favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días". "La paciente Silvina Luna se encuentra internada en el servicio de terapia intensiva. Se encuentra lúcida y con signos vitales estables", resalta el comunicado, firmado por la Dirección Médica de ese nosocomio.

Asimismo, confirmaron que Silvina "actualmente mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular". Recordemos que Silvina lleva internada en aquella institución médica desde el 13 de junio. Los profesionales habían tomado la decisión de volver a intubarla ante los problemas que padece en los pulmones, producto de una bacteria (KPC) que la debilitó en los últimos días.

Sin embargo, la actriz fue finalmente extubada nuevamente con éxito, está respirando por sus propios medios y trabajando con kinesiólogos para recuperar fuerzas debido a que se encuentra recostada desde hace 30 días en una cama. Al mismo tiempo, desde su entorno advirtieron que la modelo se encuentra activa, "comiendo" y manejando su celular, aunque por precaución le borraron las redes sociales. "Usa el celular para hacer meditaciones, las va escuchando”, contaron.

La modelo está con diálisis de 6 a 8 horas y con mucho dolores debido a que está todo el tiempo acostada. Ángel de Brito reveló que Silvina "ya está dando órdenes". "Me cuentan sus amigos que ya volvió a ser más Silvina Luna, y que ya empezó a hacer algunos chistes y mejorar su ánimo, a pesar de que su cuadro sigue siendo complicado. Todo esto lo cuento como una leve mejoría. Sé que mucha gente quiere escuchar noticias de ella”, reconoció el periodista.

De acuerdo con el conductor de América TV, "es bravo el panorama porque lo primero que tienen que hacer es sacar la bacteria". "Es un tratamiento que lleva un año y le faltan 10 meses todavía por delante, para sacar la bacteria y para hacerse diálisis, hasta llegar al trasplante. Pero estas son algunas cosas alentadoras dentro del cuadro Silvina. Le mandamos un beso grande a ella y a todos sus amigos”, cerró.

Luna, de 43 años, se sometió a una cirugía estética en 2011, a cargo de Aníbal Lotocki, quien le colocó metacrilato, una sustancia peligrosa para la salud. Desde ese entonces, la actriz arrastra problemas que se fueron complicando con el correr de los años hasta llegar a una insuficiencia renal crónica, que la obliga a someterse a varias sesiones de diálisis por semana y también se encuentra a la espera de un trasplante de riñón.

Por otra parte, familiares y allegados de Luna adelantaron en otro comunicado que "el próximo viernes, en oportunidad de recibir el informe de epicrisis, daremos más detalles sobre su salud y proceso de evolución. De esta manera queremos responder al genuino y conmovedor interés de toda la gente que está pendiente".

Su hermano, Ezequiel Luna, volvió a hablar con los medios y reveló detalles sobre su estado de salud mientras la modelo continúa recuperándose. “Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada”, había adelantado en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

El hermano de la modelo reveló que no le muestran la información que sale de ella en los medios para mantenerla más tranquila y pueda recuperarse. “Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron”, explicó.

Además, remarcó que Silvina todavía se encuentra débil y deben transmitirle tranquilidad. “Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere”, expresó Ezequiel y señaló: “Su vida cambió y ya no va a ser lo misma, ya hace años de esto... No es vida”.