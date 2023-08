"Está muy débil": Silvina Luna contrajo una "nueva bacteria" y está "luchando por su vida"

La salud de Silvina Luna volvió a complicarse en las últimas horas, luego de que la mediática diera positivo en el último hisopado de COVID-19 y se diera a conocer que debido a su estado estaba sufriendo "ataques de pánico". La modelo fue intubada nuevamente este miércoles, a causa de las complicaciones que surgieron en su estado de salud, como consecuencia de la cirugía estética a la que se sometió hace una década a manos de Aníbal Lotocki.

Según trascendió, los médicos del Hospital Italiano, donde está internada hace casi 80 días, decidieron realizar ese procedimiento, que se utiliza habitualmente para asegurar la administración de oxígeno de alta concentración. “Está muy delicada, esa es la verdad. Está muy débil y le apareció en estas horas una bacteria”, contó Ángel de Brito, quien mantiene un constante diálogo con Ezequiel, el hermano de la actriz, al aire en LAM.

El conductor de América explicó que el cuadro de la modelo empeoró porque le descubrieron una nueva bacteria. “Es bastante complicado el tema de Silvina. Se estuvieron diciendo cosas durante estos días que lamentablemente no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más complicado aún por la bacteria que le apareció y porque no remonta toda la situación anterior”, dijo De Brito.

Y aclaró: “Hay que esperar, obviamente los médicos están haciendo todo lo posible, pero a veces no alcanza. En el caso de Silvina todo puede provocar una nueva infección, que es sumar más conflictos de salud a los que ya tiene”. Por otra parte, Fernando Burlando, abogado de Silvina, habló sobre el material utilizado por Lotocki en el procedimiento estético que le hizo a la modelo, el metacrilato, y afirmó: “Está luchando por su vida”.

De acuerdo con el letrado, el metacrilato "es como un motor que tiene que estar lubricado, y se lo coloca arena y piedra. Eso es lo que pasa con esta porquería”. Lo último que se sabía de la modelo era que tenía atrofia muscular, agua en los pulmones, era alimentada con sonda y que sus médicos estaban esperando hasta el último minuto para volverle a poner el respirador. Algo que terminó ocurriendo el miércoles.

La actriz fue internada el 13 de junio con el fin de que los médicos pudieran estudiar una manera de combatir la bacteria que le impedía someterse a un trasplante de riñón. Recordemos que en 2010, la morocha se sometió a una liposucción hecha por Lotocki y le había pedido al polémico cirujano que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero él le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo.

Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar". A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones. Hasta su internación, Silvina tenía que hacer tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI).

Desde entonces, se somete a sesiones de diálisis varias veces a la semana. Desde aquel día su estado de salud fue variando, inclusive hace poco se había informado que padecía Covid-19, otra dificultad dentro de un cuadro ya de por sí delicado. Más allá de esta cuestión, trascendió que Luna les pidió a sus allegados un dispositivo para poder ver películas y series en su lugar de internación, lo que podría interpretarse como una buena señal.