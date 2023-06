“Está ocupado abandonando a sus hijos”: Cinthia Fernández apoyó a Jimena y fulminó a Dani Osvaldo

La historia del triángulo amoroso entre Jimena Barón, Giannina Maradona y Daniel Osvaldo cada vez tiene más famosos aliados a la cobra que se cobra todo lo que le hicieron. Al parecer, a Cinthia Fernández le extraña araña que Giannina Maradona siendo mosca no lo conozca. En las últimas horas, la panelista apuntó contra el ex futbolista y actual cantante de rock y le hizo un fuerte pedido a la hija del 10: “Ojalá que no quede embarazada”.

Si bien el escándalo que involucra a los tres mencionados consta de hace varios años, recién en el 2022 Jimena se animó a hacer pública la historia que más le afectó en el último tiempo. La misma respecta al “engaño” que recibió por parte de su “amiga”. Ya que tiempo después de terminar su relación con el padre de su hijo Momo, se enteró que su íntima allegada era la amante del hombre que hoy, es su actual pareja.

A raíz de esto, Cinthia dio su opinión en Nosotros a la Mañana y afirmó: ¿Con que cara estás con un tipo que abandona a sus hijos, en todos los aspectos? Él está ocupado viendo cómo abandonar más todavía a sus hijos. Giannina es una buena madre. No entiendo cómo siendo buena madre puede permitir que el tipo que tiene al lado no pague los alimentos y haga las cosas que hace con los hijos”.

En la misma línea, opinó “Ojalá que no quede embarazada. Jimena ya se cansó de reclamarle. Elige no hablar. Habla con canciones. Y hace bien, porque si no te desgastas con estos inútiles”. Cabe recordar que en el último show que realizó la cobra el pasado fin de semana se mencionó al respecto.

No hacía falta mencionarla y mucho menos decir más palabras de las que dijo. En la previa de cantar el tema que le dedicó “la araña”, se proyectó una frase en una pantalla gigante, y la cantante la leyó: “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mi, un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”.

Cabe destacar que si bien Daniel Osvaldo no se pronunció al respecto, en las últimas horas Giannina lanzó un comunicado en sus redes sociales, en donde escribió: “Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo se lo que ví y todo lo que viví”.

Además, escribió: “De cosas y personas me hice cargo sin tener que hacerlo, ya que hacía media hora que nos conocíamos. Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos”.

Por último, concluyó: “El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin”.