"Está todo medio tenso": la reacción de Thiago y sus hermanas por el embarazo de Daniela

La noticia del embarazo de Daniela Celis, quien informó en sus redes que espera gemelos, revolucionó a todo el mundo de Gran Hermano. La paternidad de Thiago Medina, puesta en duda a través de chistes en el entorno, pero luego confirmada por la mujer, fue una sorpresa para algunos de sus familiares. La distancia entre ambos de las últimas semanas y la visita de la chica de La Reja a la localidad donde vive su ex, sumaron misterio.

En las últimas horas, Celis había subido un video a sus redes contando con cierto humor que espera gemelos, antes lo había hecho en el streaming en el que participa junto a Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar. "Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos, como fue mal filtrado. Van a ser gemelos. Son dos iguales", había dicho la joven.

"Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir", expresó en un momento del relato, haciéndose eco de los rumores que se corrían. "Obvio que es de Thiago, pero nadie me lo preguntó. Todos lo dieron por confirmado", explicó segundos después de negarlo. Mientras tanto, Thiago avisó por sus redes sociales que en el transcurso del viernes dará un streaming para hablar sobre el tema, con el apoyo de su amigo Ariel Ansaldo.

La falta de respuesta del matancero generó que el jueves desde LAM llamen a Camila Deniz, la hermana de él que estuvo vinculada con el actor de talla baja Brian Buley. "No sé de qué noticia me están hablando, de todos lados me están llamando, pero la verdad que yo no sé nada", contestó la chica al conductor Ángel de Brito.

"No lo sabía, me entero recién, ni idea", respondió tras enterarse. "Estoy en casa, me gusta la idea. Yo ya soy tía de nueve sobrinos", comentó al respecto, con alegría, pero con muchas dudas que se notaban en su voz, probablemente relacionadas a la separación de su hermano y Celis.

No fue la única familiar que se expresó al respecto, aun sin que lo haya hecho Thiago. Brisa, otra hermana del ex Gran Hermano, subió una historia a su Instagram con una foto de ambos y un mensaje de cariño y apoyo. "Felicidades amor de mi vida, vas a ser papá, siempre voy a estar apoyandote en cada paso que des, estoy súper contenta por vos, te deseo lo mejor y que seas súper feliz bebé, voy a ser tía de gemelitos", escribió.

Sobre la separación había hablado Marcela Baños en LAM, quien aseguró que la pareja ya no sería tal. "Él cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más. Ella fue al cumpleaños pero no subió ninguna foto. Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí, pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo", afirmó. Aunque también Daniela había dicho en los anuncios que "está todo medio tenso en el vínculo entre ambos".

Respecto a las infidelidades, la cuenta de Instagram Gossipeame expuso una seguidilla de imágenes en donde se ve a Daniela junto a su papá en Villa Elisa, la localidad donde se encuentra su ex pareja. "Me mandan esto de TikTok, que habla de una posible infidelidad de Daniela con su ex hará unas semanas atrás", escribió Pochi, la influencer que administra Gossipeame. "Este domingo se vio con su ex. ¿Le es infiel a Thiago? Miren las pruebas", exponía en la publicación.

La expectativa está puesta en los anuncios que brinde Thiago. Avisará en sus redes cuando comience. Dudas, misterio, y la chance de que los rumores sean ciertos, generan expectativas.