“Estaba embarazada y me metió mal la mano”: Georgina Barbarossa denunció a Porcel

La conductora de A la Barbarossa reveló que en los comienzos de su carrera atravesó una grave situación de acoso por parte de Jorge Porcel. Georgina denunció que el fallecido cómico le tocó la cola y le repitió comentarios desagradables mientras estaba embarazada.

Georgina, que a los 25 años ingresaba a una etapa importantísima de su carrera, mientras que en lo personal disfrutaba de su embarazo junto a Miguel Vasco Lecuna, tuvo que vivir una de las peores situaciones de su vida, de la cual no pudo alejarse por la ardua necesidad de trabajar.

“La verdad es que la pasé muy mal. Era uno de mis primeros trabajos y estábamos cantando Allá en el rancho grande, un tema mexicano. Estaba Pancho Guerrero, que era el director. Y vino este artista muy conocido y me metió la mano en la cola, mal. Yo estaba apoyada en una tranquera. Y me quedé helada, pero seguí. Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo. Porque me metió mal la mano, mal. Horrible. Pero me quedé y no sé, seguí. Cuando terminamos me fui corriendo al camarín y me puse a llorar”, expresó Georgina hace un tiempo eh PH, junto a Andy Kusnetzoff.

El último martes, la actriz brindó una entrevista en Polino a la Tarde y al ser consultada por este episodio, afirmó: “A mí no me importó nada porque esa era una persona muy desagradable, y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el Vasco y no le dije nada porque lo iba a matar. Pero un desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima. Eso se llama pan amargo, señores”.

Por su parte, quien también se refirió al tema fue Sandra Míguez, quien estuvo en El run run del espectáculo y contó que se siente identificada con el relato de Georgina, ya que a ella le tocó vivir situaciones similares con Porcel. “Me siento reflejada, me agarró una inquietud en el estómago porque después de tantos años todavía que genere esto”.

Además, Míguez recordó: “Yo ya era una estrella, cuando llegué al programa de Porcel llevaba dos años con Juan Carlos Calabró, con una exposición muy importante en el programa y llego con la ilusión del viaje a Miami. Me topé con una pared sumamente desagradable. Es una persona que nos quitó el trabajo”.

Por último y con el fin de recordar los desagradables epiosidos que tuvieron que atravesar tanto ella como sus colegas, la actriz cerró: “Vos llegabas con toda la ilusión de hacer una carrera con un capocómico como era él para el afuera, para la tele, pero como persona era desagradable. Proponía cosas deshonestas. Tengo una imagen grabada con Judith Gabbani, las dos escondidas detrás de un panel y viendo los acosos que le hacía a un montón de chicas... las cosas que les hacía”.