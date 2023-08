"Estaba gritando de dolor": dieron a conocer nuevos detalles sobre la salud de Silvina Luna

Lamentablemente en las últimas horas se sumó a la lista negra de víctimas de Aníbal Lotocki (el mismo que atendió a Silvina Luna) el mediático Mariano Caprarola, quien tenía totalmente afectado su cuerpo tras pasar por sus tratamientos. En la jornada del jueves se informó que el mediático tenía una insuficiencia renal que estaba tratando pero, lamentablemente perdió la vida tras una descompensación. “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso, pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”, dijo alguna vez Caprarola sobre el polémico cirujano.

Lo cierto es que el caso de Mariano prendió las alarmas con respecto a la salud de Silvina Luna que hace varios años está luchando contra las consecuencias de las manos de Lotocki que inyectó en su cuerpo diferentes sustancias que deterioraron con los años algunas partes de su cuerpo. La modelo se encuentra internada en el hospital Italiano con pronóstico reservado desde el 13 de junio y su estado es "delicado", dicho por su entorno.

Ya había hablado Flor de la V sobre el deterioro constante que sufrió el cuerpo de Silvina. Pero fue la mismísima Analía Franchín quien en el programa de televisión “A la Barbarossa”, explicó: “Cada vez se pide una cadena de oración más profunda por Silvina Luna porque lo que preocupa horrores es su estado de debilidad”. Además, dio la peor de las noticias: “El daño que tiene en sus riñones es irreversible, la única manera de hacerlo es con un trasplante y hoy no es posible”.

Con dolor, Franchín contó: “Hace tres meses que está en una cama y claro que intentan pararla pero el problema es que está tan flaquita y tan débil que no se sostiene parada”. La independencia de Luna se perdió y, según adelantó la panelista, ya no puede ni caminar: “Le pone pedales en las piernas pero ha perdido la masa muscular”.

Pero la renal no es la única insuficiencia de Silvina. Lamentablemente tiene muy comprometido el sistema digestivo por la intensa ingesta de medicamentos antibióticos: “Ha llegado a tomar tres antibióticos por día, por esta maldita bacteria que no se le va”. Al parecer, el dolor es insoportable: “Padece unos dolores de estómago terribles. Todo lo que come es muy poquito y le tienen que poner sonda”.

Tal y como lo dijo Flor de la V, Silvina “da un paso adelante y dos atrás”, su estado de salud es fluctuante y es un día a día para ver si progresa o no. Y el relato de Franchín fue impactante: “El viernes estaba un poco mejor, pero el domingo estaba gritando de dolor. Tiene tres veces por semana diálisis que con su cuadro de debilidad queda agotada”.