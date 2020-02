Estafa Stereo: algunos de los cantantes invitados a la gira "Gracias Totales" aparecerán sólo en video

Con un show en la ciudad colombiana de Bogotá, el 29 de febrero comenzará oficialmente la gira Gracias Totales, con la que los ex Soda Stereo Zeta Bosio y Charly Alberti buscan homenajear al fallecido Gustavo Cerati.

Y a pesar que cuando se anunció el tour se reveló una lista de 14 cantantes invitados integrada por -entre otros- Chris Martin (Coldplay), Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Benito Cerati, Rubén Albarrán (Café Tacuba), Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Juanes, Mon Laferte, y Fernando Ruíz Díaz, ahora se supo que no todos estarán presentes en cada uno de los shows.

"La pantalla nos permite tener de forma presencial a artistas que grabaron su participación en otro lugar del mundo, y que según la ciudad estarán en video o en vivo", señaló al respecto Alberti en diálogo con La Nación.

Porque Soda Stereo confirmó que los artistas pueden estar o no de forma presencial en #GraciasTotalespic.twitter.com/dZCHbtXRFr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 5, 2020

"Nosotros necesitábamos lo que los invitados también querían: estar de alguna manera en todos los shows de la gira, porque la realidad es que la gran mayoría de ellos están en sus propias giras", agregó.

Lío en redes

El anuncio generó bromas y críticas en redes sociales, ya que muchos objetaron que esta salvedad no haya sido advertida por la banda antes de comenzar la gira. Mucho más si se considera que el público no sabrá hasta el momento del show cuáles artistas invitados estarán físicamente presentes.

Los que sacaron la entrada para la vuelta de ¿Soda Stereo? se enteraron que no necesariamente los artistas anunciados iban a estar en vivo. Se especula con que Chris Martin cante "Danza rota" vía audio de whatsapp. — Catamarco (@Catamarco) February 5, 2020

"Se especula con que Chris Martin cante Danza rota vía audio de WhatsApp", bromeó un usuario. "No sólo Chris Martin no va a estar en persona en los shows de Soda Stereo, sino que probablemente no sea el cantante de Coldplay sino Christian Martin, el rugbier movilero de ESPN", agregó otro.

Pagaron 6 luks una entrada para ver a Chris Martin cantar temas de Soda Stereo y van a tener a Benito Cerati cantando temas del padre. pic.twitter.com/fu5PLEKD9j — Maxso. (@maxsomenos) February 5, 2020

"Pensaste que tu ex fue quién más te boludeo, hasta que compras la entrada para Soda Stereo y te enteras que Chris Martin puede estar simbólicamente", sumó un tercero, mientras que varios más, enojados, directamente tacharon de "estafa" y "robo del siglo" a la gira.